耶誕市集夯 1元競標好禮

2018新北耶誕市集嚴選80家特色攤商，在地美食、糕餅甜點、伴手禮、精緻禮品通通有。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

「2018新北耶誕市集」7日起一連3天在市民廣場開賣，本次市集邀集80家新北特色店家，以歐式城鎮街景為靈感，打造4.5公尺耶誕樹與直徑9公尺的耶誕老人銀色花園，更有定時飄落白雪，彷若置身北歐雪國，還有百樣好禮1元起標等優惠，等民眾來搶好康。

新北市經發局4日舉行活動開跑記者會，經發局長張峯源說，耶誕檔期是年終最大節慶商機，今年耶誕市集聚集新北各商圈、伴手禮與觀光工廠等優質商品。

在地特色名產大集合

張峯源說，這次攤位包含大家送禮最愛的糕餅、茶葉，以及運用在地食材製作的肉干、冰淇淋，還有耶誕蛋糕及麵包比賽優勝產品，民眾除可挑選獨特耶誕好禮，也可認識更多的新北特色名產，促進各產業的節慶商機。

經濟發展局表示，活動為7、8、9等三天，除超夢幻雪景外，活動期間每天下午2點開始免費發送100份聖誕福袋，也推出「聖誕好禮競標」活動，限量耶誕好禮的千元烏克麗麗與韓國電熱毯、香氛精油蠟燭、聖誕造型襪子娃娃及聖誕節限定精釀啤酒禮盒等都是1元起標商品。

新北e起pay方便付款

另「聖誕估價王」活動，只要精準估價就有機會將價值超過500元的玫瑰情人礦石手鍊與雪地柴犬布朗尼禮盒免費帶回家，聖誕冠軍麵包及價值超過6000元的益智積木玩具組等通通5折優惠，來新北耶誕市集採購耶誕好禮最划算。

經發局說，本次活動特別推出超便利的「新北e起pay」行動支付平台，不用帶錢包也可以用手機輕鬆付款，活動詳洽上經發局網站或「來趣新北金發局」粉絲團查詢。

除耶誕市集，市民廣場4日也舉行了「魅力新北好多元」園遊會，邀請新住民、閩南、客家與原住民4大文化40個互動體驗攤位與表演，讓民眾充分感受新北多元豐沛的文化魅力。

(中國時報)

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