竹科消防隊回歸 縣市不同調

竹科消防隊在新竹市轄區業務，明年元旦起回歸新竹市消防局。（羅浚濱攝）

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中國時報
羅浚濱／竹市報導

新竹科學園區消防隊回歸地方問題爭論20多年，中央、科管局及縣市政府今年多次協商後決定，園區新竹市轄區從2019年1月1日起，消防和安檢等業務移交市消防局，新竹縣認為未來將推動園區三期，若有新消防分隊可順利銜接。

業務分割 運作窗口面臨考驗

竹科消防隊已成立38年，除了救災救護工作，主要任務是配合園區建管成立單一窗口，協助投資廠商做消防安檢及檢修證照申請等工作，提供安全便利及有效率的服務。縣市未一併接手，業務將呈現分割情形，使運作順暢的單一窗口面臨考驗。

縣推園區三期 新分隊可銜接

新竹市消防局長李世恭表示，園區在新竹市轄區面積佔2／3，以往廠商發生火災，救災主力幾乎都在市消防局，回歸後救災沒問題，而園區每年約有300到500件救護工作，與全市每年1萬7千件比較，負擔不會太重。

李世恭說，園區市轄回歸最重要的是消防安檢，10月起就派員做相關業務交接，對市轄318家廠商的工廠檢修申請資料及火災預防等建檔，明年元旦接手將派6名安檢人力進駐到竹科消防分隊。

新竹縣消防局長孫福佑說，園區竹縣轄區佔1／3，除考量二重和寶山消防分隊距離園區太遠外，更重要的是縣消防局編制應有468，目前僅377人，人力吃緊，實在沒有人力可派駐處理。

孫福佑指出，縣長楊文科上任後要推動園區三期計畫，若在基地內設有消防分隊，屆時竹科消防和安檢等業務應可順利承接。

(中國時報)

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