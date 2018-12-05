國旅補助不公 南投業者不平

2018年12月05日 04:12 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

交通部觀光局補助國內旅遊「前進宜花東，高屏暖冬遊」，吸引民眾到東、南部旅遊，卻讓其他縣市陷入寒冬，南投縣旅宿業的業績因此掉3成，業者質疑中央補助厚此薄彼；南投縣長林明溱更直言，這項政策非常不公平，一定要抗爭！

林明溱直言一定抗爭

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎指出，當初因為發生地震，政府補助民眾到花蓮縣旅遊，業者都能共體時艱，所以沒有問題；但是後續補助民眾到宜蘭縣、高雄市及屏東縣旅遊，就沒有什麼道理！況且，當年墾丁生意興隆時，吸走大量觀光人潮，政府為什麼沒有補助民眾到其他縣市旅遊？

業者促政府重新檢討

林志穎強調，自交通部觀光局補助民眾到東、南部旅遊迄今，產生吸客效應，造成南投縣觀光旅宿業業績急遽下滑3成，對觀光產業而言更是雪上加霜，業者哀鴻遍野，希望政府重新檢討補助旅遊政策。

南投縣政府觀光處長王源鍾指出，政府補助民眾到某些縣市旅遊，只是讓旅遊的人潮板塊挪移，沒有獲得中央關愛眼神的縣市觀光業，經營將會更艱難，業者有人撐飽、有人挨餓，卻無助於全國旅遊人口的提升，以及觀光產業的整體發展！

至於正在研擬中、要補助全台30歲以下年輕人旅遊政策，王源鍾也呼籲，補助不能再獨厚部分縣市，以免限制年輕人到國內各縣市風景區旅遊的多元選擇。

(中國時報)