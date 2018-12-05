飛沙國小 奪全國舞獅4冠王

2018年12月05日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣四湖鄉飛沙國小參加教育部「全國各級學校民俗體育錦標賽」，榮獲多獅混合組，單獅混合組，雙獅混合組，單獅女子組4個項目冠軍。4日鄉公所頒發四湖之光獎金，指導教練吳登興與其師祖在四湖鄉傳承舞獅1甲子，更成為地方美談。

小校力克各大學校

飛沙國小6年前成立龍鳳獅隊，目前全校僅31名學生，全校中高年級學生幾乎都是隊員，此次全國賽在教練吳登興指導下以小搏大，力克其他各大學校，不僅拿下4項冠軍，更創下連續4年奪冠紀錄，成為雲林沿海地區舞獅標竿學校。

4日校長蔡佩君表揚舞獅隊小將們，四湖鄉長蘇國瓏、飛沙村長吳坤龍與地方耆老也到場祝賀並頒發獎金鼓勵，蘇國瓏本身也是舞獅高手，見舞獅隊在現場表演，一時技癢也下場與隊員們「鬥獅」，老、中、少攜手傳承舞獅文化。

傳承農村傳統技藝

指導教練吳登興為北港德義堂第5代傳人，他表示日治時期他的師祖德義堂第3代教練吳惡牛，曾在飛沙村落飛王宮廟口成立飛沙德義堂，後來因時代變遷舞獅活動式微，經過1甲子沈寂如今再度復甦，極具世代傳承意義。

地方耆老說，早年農村武館林立，農民在農忙後都會聚在一起練習武術、舞龍舞獅藉此強健體魄，後因農村大量年輕人口外流，舞獅活動逐漸沒落僅在廟會現身，如今藉由學校往下扎根，將可永續傳承這項充滿農村特色的傳統技藝。

(中國時報)