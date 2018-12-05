饒挺中小企業 有縣府做後盾

2018年12月05日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

準台東縣長饒慶鈴4日拜訪台東縣中小企業協會，輔導理事長楊珍琪與現任理事長羅永昌，分享了他們和許多企業主、在地農民等人的感觸與期待，饒慶鈴表示，台東縣95％是中小企業，縣府團隊一定會做大家的後盾，而且不必等到就職才做，現在就著手進行。

農業最大問題是行銷

羅永昌說，自己在4年前回家鄉承接家族事業，在池上務農，身為自產自銷的小農，深切感受到行銷是農業最大的問題，他認為現在有很多講究特色的包裝，但是一般鄉下小農並不懂得行銷，錯失許多機會，建請準縣長可以引進相關的人才，研發有創意又兼具品質的產品。

小農最大困境是出口

楊珍琪則提到「出口」問題是許多小農共同的困境，台東品牌近幾年進軍國際，但是一般小農不懂出口報關，只能靠自己摸索，期待未來縣府可以加強此類的指導也提供管道。此外，縣府這幾年已建立大數據，但還是會面臨產量過剩的情況，希望能提早預警。

饒慶鈴表示，台東縣95％以上都是中小企業，是很重要的經濟生產力，未來要推動的智慧科技大數據，能夠掌握從源頭種植到尾端生產的數量，確實管控，做到超量預警，再搭配一整套的行銷策略，以落實「把人帶進來 把貨賣出去」，她強調，未來的縣府團隊一定會做大家的後盾，而且不必等到就職才做，現在就著手進行！

(中國時報)