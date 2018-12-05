豆干厝洩春光 檢警掃蕩

2018年12月05日 04:12 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

近日有網友以隱藏式攝影機，拍下探索苗栗西勢美「豆干厝」影片，上傳網路外洩春光，引發網友熱議，甚至有網友說以後無處尋春，苗栗警檢3日現場搜索掃黃，帶回3名皮條客、5名賣淫女子、4名嫖客偵辦。

苗栗市長邱炳坤說，早期西勢美為平房聚落，鄰近大坪頂營區，附近有公車停靠站，且巷弄狹窄地形隱密，因而成為阿兵哥們的尋歡天堂，至今已有逾70年歷史。

地方人士透露，走進巷弄內便會有人站在門外，詢問是否有需求並打開門任君挑選。其中某些房屋相互連通，更有暗室與假牆等祕密通道，以及供女子躲藏的小房間，嚴防警方查緝。據說有名的「紅牌」一天能接到數十位客人，日收入近5萬元。

苗栗警分局3日晚間報請地檢署檢察官黃棋安指揮掃黃，兵分多路到西勢美南私娼寮執行色情掃蕩，當場查獲劉姓、趙姓及廖姓等3名皮條客，以及旗下5名賣淫女子，與當晚光顧的4名嫖客。

警方調查，5名賣淫女子中有1名為本國籍，4名為越南籍，3名以觀光名義入境逾期停留、另1名則為逃逸外勞。警訊時皮條客供稱負責拉客，並在每筆1000元至1500元的交易中，抽成100至200元。

警訊後3名皮條客被依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦，5名賣淫女子依違反社會秩序維護法裁罰，其中4名越南籍女子將遣送出境，警方將持續追查幕後是否有人蛇集團操控賣淫。

(中國時報)