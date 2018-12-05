親子公園旁建殯葬區 惹眾怒

鰲峰山運動公園自國外引進大型遊樂設施，是親子界火紅的必訪景點。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中市清水區傳出將蓋殯葬園區，引發居民強烈反彈，高喊鰲峰山近年來發展成親子公園，是民眾休閒的好去處，周邊公墓都已公告禁葬，開發下去將影響生活品質。鄰近里長表示，將號召全區32里連署反對。

如來生命事業公司計畫在清水區吳厝里興建殯葬園區，占地13公頃，畫設殯葬建築設施區、公墓區、隔離設施區等土地使用分區，設置殯儀館、火化場、納骨堂、納骨塔等設施。

海風里里長黃堉睿表示，鰲峰山近年發展成親子公園，已成為民眾休閒的好去處，不僅當地居民造訪，連外地遊客也慕名而來。周邊公墓都已公告禁葬，為何還要在附近興建殯葬園區？居民也紛紛上網表達反對，里長將著手進行全區32里連署，拒絕殯葬園區。

立法院副院長蔡其昌認為，鰲峰山公園已走向休閒觀光，不宜設殯葬業。清水區長張明昌表示，尊重各里辦公處意見，如來殯葬園區興建地鄰近包括海風、吳厝、楊厝及東山4里，今年公所已行文2次要求業者依法召開說明會，居民同意才能興建。

如來生命事業公司總經理蘇清池指出，公司在20年多前即取得該土地，原打算從事風景區等開發，因政府於1996年變更為殯葬用地，2015年畫設為殯葬專區，只能興建殯葬園區，很無奈。園區設置地點直徑1公里範圍內沒有住家，將依環評規定上網公告20天後召開說明會，希望民眾了解正確訊息後再溝通。

(中國時報)

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