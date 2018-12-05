黑松大飯店 古早料理上菜

傳承3代手藝的盧正治（左）將於明年元旦在關廟山西宮廟埕舉辦古早味辦桌。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

元旦歡迎到關廟山西宮廟埕「黑松大飯店」呷古早味。出身龍崎、祖傳3代辦桌手藝的盧正治，有感於不少老一輩常回味古早辦桌菜的滋味，首度重現已失傳或罕見料理，特點就是不加任何人工色素、防腐劑，忠實還原早年「靠山吃山、靠海吃海」簡樸卻澎湃的料理。

盧正治首度舉辦古早味辦桌饗宴，元旦當天下午6點36分開桌，預計開放訂桌60桌為上限，他笑說，以「黑松大飯店」為名，主要是因早期鄉下餐廳少，宴客多以外燴辦桌為主，街道搭起架子、帳篷就開桌，當時帳篷都印製黑松汽水字樣，被趣稱「黑松大飯店」，希望透過連結過往記憶，重現傳統辦桌特色。

外公是龍崎當地辦桌師傅，母親則在龍崎崎頂市場經營飯桌生意，傳3代近百年手藝，盧正治小學就接觸辦桌大小事，退伍後接掌大廚工作，這幾年還將法式分子料理融入傳統外燴辦桌。

創新之外，他積極找尋逐漸消失的「古早黑松大飯店」，辦古早味辦桌活動，主要是聽到很多人尋尋覓覓都找不到傳統古早味，此次特別選定10道懷舊辦桌菜。他說，古早味特色就是不添加任何現代人工調味元素，也因早年物資缺乏，靠山吃山、靠海吃海是一大特色，澎湃卻很樸實。

他說，這些快失傳古早菜因作工繁複、厚工費時，如今沒幾個總舖師懂得料理，像芋香菱角排骨酥，以菱角、芋頭、排骨加上冰糖燉煮，菊花干貝鍋是古早辦桌代表性菜餚，別名「黃金20秒」的蔥爆炒鱔魚，花20秒完成，確保鱔魚脆度，每道都手路菜。

(中國時報)

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