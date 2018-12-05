外交小尖兵英語賽 武陵8度奪冠

2018年12月05日 04:12 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

武陵高中周哲瑋、翁子川、楊雅琇與林庭妤4名學生參加外交小尖兵英語種籽選拔賽，以「海洋塑膠垃圾」汙染為主題演出，有人為揣摩老人神韻彎腰駝背、有人克服登台恐懼症，就連過去擔任小尖兵的學長姐也親臨指導甚至跨海錄音幫忙，終脫穎而出，獲得全國冠軍，這也是武陵第8度奪冠。

武陵高中今年以海明威名著《老人與海》，講述歷經滄桑的老人奮力一搏，卻換來一大包垃圾，努力和澳洲、印尼與台灣的3個不同國籍的青年，一起拯救海洋，呼應全球關注的環保議題，更巧妙融入台灣當局的政策。

指導老師褚謙吉說，除了飾演老人的周哲瑋是語資班，其他3人都是自然組的學生，歷經重重甄選脫穎而出，他表示周哲瑋原本帶著濃濃的台式口音，透過不斷模仿TED Talk片段，揣摩口語表達和練習台風，更看遍老人影片學習老人的神韻，2個月的密集訓練後彷彿脫胎換骨，低沉的聲音和慢動作，展現特殊魅力。

從小在外國長大的翁子川比較害羞，在大家互相打氣下克服生疏和僵硬的肢體動作。飾演印尼少女的楊雅琇表情豐富，肢體拿捏恰當，出場就讓人驚豔。而飾演澳洲人的林庭妤，為了模仿澳洲口音，特別委請曾是第三屆小尖兵、現在澳洲工作的學姐幫忙錄製對白，日夜聽、不斷揣摩，也完美展現。寒假將受邀出訪菲律賓和越南，讓他們都很期待。

(中國時報)