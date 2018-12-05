練到瘀青 嘉工黃家芝揚威

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義高工學生接連參加全國中等學校技藝競賽和阿拉伯聯合大公國舉辦的首屆亞洲技能競賽，雙雙拿下多面獎牌，其中身高僅150公分的高一學生黃家芝，打敗外國強手，拿下電器裝配職類金牌，靠的就是即使練到胳肢窩瘀青紅腫，疼痛難耐也得撐下去的意志力，讓她從不被看好，成為國際賽事全場嬌點。

嘉工日前參加107學年度工業類學生技藝競賽，40名選手參加21個職類，最後勇奪1金3銀4銅和4金手獎與11優勝，一次帶回23張獎狀，獲獎數為南台之冠，其中化驗職類金牌由化工科陳嬿伊奪得，說起話來輕聲細語的陳嬿伊在以男生為主的戰場上脫穎而出，被校方視為一大驕傲。

難得的是，今年高三的陳嬿伊即使因全國首獎已拿到國立科大的入場券，但對化學相當有興趣的她仍規畫要參加統測，透露想挑戰自我拿到榜首，力求能進入目標科系清華大學化學系就讀。

另嘉工多位高一生經教育部精心挑選，遠赴阿布達比參加首屆亞洲技能競賽，與19國212名選手正面贏戰，其中電機科1年級學生黃家芝巾幗不讓鬚眉，勇奪青少年組電器裝配金牌、另電機科林嘉祐、電修科沈弘御獲青少年組機器人銀牌。

黃家芝身高150公分，克服身形限制打敗各國強手，練習時為彎折塑膠管只能把管子夾在胳臂使力夾，夾到瘀青還是挺過來。

(中國時報)

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