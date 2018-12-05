屏縣副議長之爭 藍開放提名

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中國時報
／屏東報導

地方選舉結束，屏東縣正副議長之爭逐漸白熱化！日前民進黨屏東縣黨部才作出不推議長人選，僅由李世斌參選副議長；國民黨屏東縣黨部4日則達成內部決議，建議中央提名周典論競選議長，副議長則採開放態度，讓藍綠部分議員對此頗有微詞。

這次屏東縣議員選舉國民黨17席、民進黨15席、台聯1席、無黨籍22席，維持三分天下態勢。民進黨以15席根本沒有當選議長實力，認為只推副議長是現實面，否則可能正副議長都落空。

國民黨屏東縣黨部4日也邀集當選黨籍議員召開會議，幾乎全員到齊，在討論議長建議人選時，無異議通過建請提名周典論競選議長；接續副議長部分，之前表態的唐玉琴表示當仁不讓，但包括陸月嬌、鄭雙銓及李香蘭等人，都相繼表達參選意願。

最後會議主持人縣黨部主委廖婉汝裁示進行表決，在場15位議員中，同意開放有10位，因此作出副議長開放決議。唐玉琴說，自己仍會尋求他人支持，表態參選到底，強調會為理想而戰。

民進黨籍議員吳亮慶同樣不滿民進黨屏東縣縣黨部僅推副議長人選，而放棄爭奪議長機會，他認為黨部未戰先敗，5日將邀支持者到縣黨部外抗議，更揚言要將民進黨屏東縣黨部招牌拆下。

針對暗潮洶湧的正副議長爭奪，屏東地檢署嚴陣以待，屏檢檢察長林錦村指出，已派專責檢察官指揮轄區警、調嚴密查察正副議長選舉，宣示查賄制暴決心。

(中國時報)

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