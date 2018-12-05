中原商設 榮獲金點概念設計獎

2018年12月05日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

中原大學商業設計學系學生陳乙萱、蔡曣禛、陶睿以昆蟲為題材，推出印刷入門書《昆蟲印刷指南》，奪下2018年「金點概念設計獎」的視覺傳達設計類／年度最佳設計獎，昆蟲照片還有紋路，讓讀者同時有視覺、觸覺感受。

校方表示，「金點概念設計獎」為設計界年度盛事，由經濟部工業局主辦、台灣創意設計中心執行，今年多達4640件作品報名，僅有3件勝出。其中2件來自台灣，1件大陸，可說是設計界最活躍的交流平台。

陳乙萱、蔡曣禛、陶睿製作畢業專題時，發想出《昆蟲印刷指南》，3人說，現行的印刷書籍普遍有用詞艱澀、實用性弱，因此才會希望透過昆蟲的身體結構，打造出印刷指南工具書。

陶睿表示，書中的昆蟲是她們從昆蟲標本店挑選出，除了圖像化方式呈現外，也在昆蟲照片加工，讀者甚至可以摸出昆蟲的紋路。陶睿說，團隊成員原本只是想在學生時代的尾巴全力做出自己喜歡的設計，沒想到卻因此走上越來越大的舞台，此作品5月獲得「金點新秀創業潛力特別獎」，更獲得「金點概念設計獎」最高榮譽，團隊也都相當開心。

陶睿又說，自己來自杭州，感謝中原商設提供鼓勵多元、尊重創意的環境，讓她們可以揮灑靈感和激情。畢業後將繼續留在台灣，攻讀傳播研究所。

(中國時報)