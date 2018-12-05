中原商設 榮獲金點概念設計獎

中原大學商業設計學系蔡曣禛（左起）、陳乙萱、陶睿，奪下2018年「金點概念設計獎」。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

中原大學商業設計學系學生陳乙萱、蔡曣禛、陶睿以昆蟲為題材，推出印刷入門書《昆蟲印刷指南》，奪下2018年「金點概念設計獎」的視覺傳達設計類／年度最佳設計獎，昆蟲照片還有紋路，讓讀者同時有視覺、觸覺感受。

校方表示，「金點概念設計獎」為設計界年度盛事，由經濟部工業局主辦、台灣創意設計中心執行，今年多達4640件作品報名，僅有3件勝出。其中2件來自台灣，1件大陸，可說是設計界最活躍的交流平台。

陳乙萱、蔡曣禛、陶睿製作畢業專題時，發想出《昆蟲印刷指南》，3人說，現行的印刷書籍普遍有用詞艱澀、實用性弱，因此才會希望透過昆蟲的身體結構，打造出印刷指南工具書。

陶睿表示，書中的昆蟲是她們從昆蟲標本店挑選出，除了圖像化方式呈現外，也在昆蟲照片加工，讀者甚至可以摸出昆蟲的紋路。陶睿說，團隊成員原本只是想在學生時代的尾巴全力做出自己喜歡的設計，沒想到卻因此走上越來越大的舞台，此作品5月獲得「金點新秀創業潛力特別獎」，更獲得「金點概念設計獎」最高榮譽，團隊也都相當開心。

陶睿又說，自己來自杭州，感謝中原商設提供鼓勵多元、尊重創意的環境，讓她們可以揮灑靈感和激情。畢業後將繼續留在台灣，攻讀傳播研究所。

(中國時報)

花檢約談68人 將對5人提當選無效 196賄選案 彰檢偵結58件

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。