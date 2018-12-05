196賄選案 彰檢偵結58件

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中國時報
／彰化報導

彰化縣5合1選舉已落幕，檢調偵辦賄選腳步加快，北斗鎮1名鎮民代表候選人的父親與岳母，及社頭鄉1名村長候選人分別因涉嫌幫忙買票或親自賄選，彰檢4日偵結依違反《公職人員選舉罷免法》起訴，另有16人認罪收賄的選民則緩起訴處分。

彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛表示，儘管選舉結束，連日來檢調單位還是不斷接獲檢舉賄選的情資，截至昨日，彰檢列入選偵案件累計已達196件745人，其中已起訴26件51人，緩起訴14件89人，不起訴18件64人。

彰化縣5合1選舉期間，檢警調於10月24日查獲北斗鎮鄭男涉嫌為求參選鎮民代表的兒子當選，找來塗姓親家母與羅姓遠親當樁腳，委以每票500元向選民行賄，全案鄭男否認賄選，塗、羅則未坦承全部犯行，還有1名選民否認收賄，檢方認為事證明確，全案偵結4人均遭起訴。

另社頭鄉張男與女兒同時登記參選村長與鄉民代表，檢警查出，張男涉嫌於10月中拜票時，趁機將文宣品夾帶現金或逕自將千元大鈔塞入選民手中、衣褲口袋或選民住處桌上尋求支持，過程中有多名選民拒收或將現金返還，更有不少選民得知檢警在偵辦後，主動到案自首並交出賄款。

檢方指出，這兩起賄選案的罪證都很明確，除涉嫌人都依法起訴，相關3名候選人最後也都落選。

(中國時報)

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