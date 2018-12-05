林姿妙團隊 現身縣府交接會議

2018年12月05日 04:12 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣長當選人林姿妙將在12月25日上任，為讓縣務順利銜接，新舊縣府交接小組4日舉辦會議，會中主要討論交接典禮細節，外界關注的人事案，會中並未討論。新縣府交接小組以羅東鎮公所團隊為班底，昨由公所主祕曾成陽領軍，縣府由祕書長邵治綺主持會議。

隨林姿妙將入主縣府，人事案引發關注，因蘇澳鎮長陳金麟意外敗選，陳與其鎮公所部分主管，以及羅東鎮公所團隊，都有人可能隨林姿妙進入縣府，前立委林建榮、壯圍鄉長簡文魁等人也傳會入府，但林姿妙對外界點名的人事三緘其口，並未透露。

縣府內除副縣長，還有財稅局長、衛生局長、教育處長、建設處長等5名可政務任用的首長缺，以及2名機要職祕書。縣府參議有5人，懸缺1名未補，參議必須由擔任過局處長的事務官才能擔任，庶務科長也懸缺中。

會後邵治綺表示，交接小組會議主要討論12月25日交接典禮，舉辦地點在宜蘭運動公園體育館，預估有逾千人觀禮。

11月16日縣府旁中央公園草坪有以「超現實視覺」概念設計的聖誕燈飾，因吸引民眾造訪，原定活動到明年1月1日，林姿妙上任後計畫聖誕燈飾延長至農曆年節後在熄燈。

邵治綺指出，因新縣長要恢復元旦升旗，已請縣府先行規畫，場地方面，升旗典禮將更改到宜蘭運動公園舉辦，升旗典禮後辦理健行。

(中國時報)