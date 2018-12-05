資源升級 培養青年科學人才

2018年12月05日 04:12 中國時報 李萬吉

前陣子教育部表揚了今年代表參加國際數理奧林匹亞競賽的得獎選手，27位參賽學生抱回14金、10銀、4銅，其實台灣高中生在國際數理奧林匹亞競賽一直都有傑出表現，多項科目近三年的平均成績名列世界前五名，生物奧林匹亞甚至排名第一。而近期洛桑管理學院的「2018世界人才報告」，台灣的「學生國際能力評比」也高居世界第二，顯見台灣學生的科學實力不容小覷。

教育部葉部長在頒獎典禮中期勉學生得獎只是拿到更努力的門票，希望學生追求自我突破。部長或許不知道，歷年來曾經以數理奧林匹亞競賽為目標的學生，絕大多數都只能靠「自我突破」。因為數理奧林匹亞競賽的難度高且範圍廣，非一般高中師資能夠教授，許多名校學生是靠著前輩的帶領，或者自行尋求專家指導，過程中政府給予的協助和支援，其實只有在國手選訓營到參賽這短短幾個月的培訓時間。

其實今年總統接見參加國際科展得獎選手時，也有學生表達他們在投入科展研究的過程中，需要更高階的設備和師資，但學生缺乏管道，並不容易尋求大學或研究機構的協助，期望政府能幫忙媒合，表示在這些年輕科學人才養成階段的資源是不足的，政府對中學科學人才的培育，還有很大努力空間。

新課綱強調素養導向，要讓學生有更多探究實作的學習機會，未來學生對於科學探究的需求也必須增加。政府可以更積極投入資源，例如建置中學生專屬的研究場所，媒合並獎勵大學教授或研究生參與指導，好讓這些有志於追求科學研究的年輕學子，不會孤軍奮鬥或求助無門。當更多科學人才在政府的支持下成長，必定更有利於國內的大學及產業留才。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)