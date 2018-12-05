如果賴清德離開蔡英文

2018年12月05日 04:12 中國時報 桑品載

傳出賴清德和陳菊本月中旬將雙雙請辭，如果辭意堅決到連已排入立法院議程的總預算案也不管了，那等於將支持民進黨政府的所謂「鐵三角」蔡英文、賴清德、陳菊同時撤除兩角，民進黨在九合一選舉大敗後更雪上加霜，將使蔡英文孤獨地在爛泥坑裡掙扎。

選後，蔡英文迅速要立法院長蘇嘉全選黨主席，又成功慰留了賴清德和陳菊，顯然是在為2020總統連任作布局。蘇嘉全在2012年和她搭配競選總統，彼此關係深厚，再過了4年，蔡當選總統，便力排眾議安排蘇為立法院長，由於民進黨在立委選舉中大勝，成為立法院最大黨，使得既是黨主席又是總統的蔡英文其個人意志可無縫地貫徹下去。

上個月民進黨選舉大敗，依慣例蔡英文得辭黨主席，若由蘇嘉全繼其位，等於黨權間接還受她控制。立法院長當然重要，但一方面新立委須在2020年選舉中產生，未產生前民進黨仍是立院多數，可掌握院長人選；另一方面新立委產生後要重選院長，民進黨有多少席次，仍在未定之天。

更重要的是眼前之急，鬥性堅強的民進黨各派系為使自己權力不失，紛紛在找「戰犯」，最佳戰犯無疑是手握大權的蔡英文。而蔡英文之顧人怨，不僅存在於以喜樂島聯盟為首的獨派，也存在於對蔡的多項政策不滿的新潮流系。過去「英潮結盟」是因可同享權力，九合一選舉大敗，蔡成為眾矢之的，所謂「牆倒眾人推」，這豈不正是新潮流系集權力於一身的大好機會？

賴清德和陳菊都是新潮流系要角，當兩人同時擔任高雄市長和台南市長時，風光逼現，合稱「南流」。陳菊受命輔選陳其邁，不幸民心思變敗於「韓流」。陳菊大傷，如果賴清德還隨侍在側，固然獨木難撐腐朽大廈，同時也形同拿自己的政治前途陪葬。

賴清德向來受獨派青睞，拱他競選2020年總統的聲音一直都在。如果排除蔡英文競選連任之路，他也是民進黨內共同的希望。

賴清德倘若不辭，眼前舉步維艱，國民黨已取得15個縣市，且都是大都市，人口總計接近2/3，「地方包圍中央」之勢儼然成形。如果黨權又落在非他們所能控制的新任黨主席之手，他們會比蔡英文更加跛腳。

選擇撒手而去，賴的空間就大了。參選2020年總統為其一，退而求其次，參選2024年總統，他還是綠營紅人。此中進退，可觀察國民黨和柯文哲的動靜，尤其是柯文哲，在九合一選舉中失敗的「綠白合」戰術經磨合改善後，可產生在總統選舉中。

賴清德和陳菊一走，蔡英文將蒙大難。她競選連任少了兩個抬轎人，放眼當今，不論黨內外，與此二人能力和聲望相當的替代者難以找到。那麼她該當如何？甘願放棄了嗎？她果若選擇「隨風而逝」，現在還能擋住「第一戰犯」的罵名，否則未來此罵名仍會在黨內爆發。

不能說蔡英文做事不努力，她犯的最大錯是「瞎忙」，因為戰略錯誤，在戰術上不停補破網，例如不接受「九二共識」；在內政上，10項公投案投票結果也顯示蔡政府不得民心。但民進黨即使敗選後還在逞口舌之能，蔡英文甚至說「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。」強詞不能奪理，蔡英文和民意背道而馳，當賴清德和陳菊拂袖而去，她的政權怎麼活下去？（作者為作家）

(中國時報)