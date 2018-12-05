這一次，台灣民意不買美國的帳

2018年12月05日 04:12 中國時報 楊渡

九合一選舉過程中，有一個因素介入很深，卻一直被忽略的，那便是美國因素。美國在台協會主席莫健在11月4日至10日來台訪問，期間他接受多家媒體的專訪，包括TVBS和《上報》等。最受到矚目的，無疑是他對「假新聞」的說法，幾乎就是呼應民進黨在選舉中對「假新聞」的批判。

他說：「每個民主政體都憂心來自境外勢力發動的不實訊息攻擊，而由於和『海峽對岸』使用相同的語言，加上訊息流入的管道便利，而台灣又有充分的民主自由，使得台灣成為全世界面臨最大風險的地方。」

在選舉敏感時刻，由一個美國官員公開說出此種具有「紅色警戒」的言論，難道不是試圖影響台灣選舉嗎？

不僅此也，美國一些大媒體如《紐約時報》在談台灣選舉的時候，也強調中國正在試圖透過網路影響民意。投票前夕的11月23日，《紐約時報》報導說：「隨著台灣準備在周六舉行地方選舉，人們對北京長期以來試圖影響台灣政治的努力有了一個新武器的擔心也在增長：俄羅斯式影響競選的運作。」「台灣領導人說，現在，宣傳是通過Facebook的帖子、聊天應用軟體Line，以及一個名為PTT的流行論壇越過海峽的。」

媒體的訊息不必然是美國政府主導，但傾向明顯指涉中國大陸正在影響台灣選舉。這樣的言論與「台灣當局」的論調一致，難道是無因的？

當然選舉結果未必受到它的影響，美國因素作用有限，但不能不注意的是：美國有意將台灣納入其遏制中國崛起的一環，試圖支持民進黨，以避免韓國瑜所訴求兩岸交流的聲浪高漲，卻是非常明顯的。

說白了，台灣選舉的「外部力量」，豈只是中國大陸，美國何嘗不是其中最關鍵的一環。

這就要回到台灣的處境，實際上，台灣命運的結構性因素，仍與冷戰時代沒有兩樣。它受到內戰與冷戰的「雙戰結構」的制約。國共內戰造成今日台灣與中國大陸分裂、分斷的處境，而冷戰則是讓台灣納入美國主宰的圍堵防線。這「雙戰結構」至今未曾改變，所以當美國想要遏制中國崛起的時候，就回頭想利用台灣，挑動台灣與大陸的對抗。民進黨的政策，恰恰是符合美國的利益。

但美國這樣的政策符合台灣的利益嗎？

我曾寫過的，台灣要小心被美國綁在她對付中國大陸的「戰車」上，成為那一頭衝在前面的火牛。道理在此。

更重要的是，海峽兩岸的關係已非冷戰時代可比。冷戰時代兩岸隔絕，經濟斷裂，武力對峙，但時至今日，兩岸的經貿、文化、人員交流的關係是又如何呢？

2018年9月統計，台灣第1大出口市場為中國大陸（含香港），占整體出口比重41.8%；進口方面，2018年台灣第1大進口來源為中國大陸（含香港），占整體進口比重19.4%。至於台商的大陸投資金額，依台灣統計，有1827.6億美元，而台灣人在大陸工作者（包含台商），至少有100萬人以上。這樣的經濟連結使得冷戰時代的隔絕對立政策難以發生作用。事實上，中美貿易戰所傷害的，台商更不在少數。最近以來，台灣中南部的工業用地地價不斷上漲，原因即是台商為了避免貿易戰的傷害，而開始將產業移回台灣有關。

這便是兩岸無法重回冷戰時代的原因。雖然冷戰的大結構未變，但其實質的內涵已發生變化，無論民進黨怎麼高喊中國威脅論，美國再怎麼搞冷戰對抗，台灣民眾這一次不買帳了。

這一次的選舉是台灣民意的一種選擇。韓國瑜訴求的「貨出去，人進來，高雄發大財」政見得到高票，就意味著民間不要再搞兩岸武力對峙、意識形態對抗了，民間要的是務實的觀光實利、繁榮的經濟、和平的成長環境。

這一次選舉，美國因素沒有奏效，奏效的是台灣民意。務實的台灣人不想再成天喊口號，不想再搞意識形態，不要重回冷戰時代了。回到平實的日子，和和氣氣做生意，平平安安過日子，才是台灣人要的生活。

這一點，美國要了解，中國大陸也該了解。民進黨和國民黨更要用心傾聽。（作者為作家）

(中國時報)