能源走向不容政客任性

2018年12月05日 04:12 中國時報 葉宗洸

「以核養綠」公投案在589萬民眾支持下順利通過，行政院隨後釋出善意，賴清德院長表示會尊重公投結果，將重新考量國家能源政策的未來方向。特別是反空汙公投案也通過後，未來火力電廠的發電量必須每年減少1%，一旦付諸實行，勢必在數年內造成供電不足的慘況。由於缺電在即，茲事體大，經濟部於是答應在兩個月內完成能源配比的盤點，不排除讓現有的核電廠延役，也會同步考量核四廠是否啟封。

主流民意其實非常清楚，多數民眾可以接受在2025年後持續使用核電，但作為更多數的795萬民眾無法繼續忍受來自火電的嚴重空汙，經濟部切勿再以非核家園為前提做盤點，拋棄政治優先的緊箍咒，務實評估火電遞減與再生能源進展遲緩的衝擊，做出民意優先的能源政策調整，方為正辦。

針對國家未來整體供電的穩定，同時考量太陽光電與離岸風電嚴重落後的開發進度後，續用核電絕對是公投結果出爐後的不二選擇。另一方面，台中市新科市長盧秀燕已明確表達「反對中電繼續北送」，此一決策如果成真，對於原本缺電嚴重的北部地區無疑是雪上加霜。

面對未來可能的供電危機，可行的解方其實不難取得，端看經濟部是否願意積極動手執行。

首先，停止核四廠燃料棒的外送，並立即著手重啟作業，只要重新進行組件設備的檢查與測試，即可裝填燃料並執行起動測試，最快可於2年內商轉發電。

此外，盡速重新提出核一廠的延役申請。台電公司曾在期限內將核一廠延役計畫送審，原能會當初也已審畢並提出審查意見，程序實際上已完備，作業所需時間估計不會超過2年。

接著，修改原能會內部的《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》，縮短延役申請期限，俾利核二廠提出延役申請，至於早已完成延役規畫的核三廠，則應立即依法提出延役申請。兩座電廠成功延役後，均可於執照到期日無縫接軌持續發電。

經濟部順應主流民意調整能源政策後，地方政府也須同步配合，特別是核一、二廠所在地的新北市政府。朱立倫市長憂心當地成為核廢料最終處置場，因而遲遲不願核發核一廠1期乾貯場的水保執照，也不願核准核二廠乾貯場的廢水抑減計畫，此作為直接影響了兩座電廠的延役作業。問題是，北部未來一旦缺電，新北市也是受害者，地方父母官屆時又將如何對市民交代？最終處置場的選址作業仍在進行中，連候選場址都未決定，以此作為藉口並不具正當性。

數百萬民眾透過公投明確表達了對於政府現行能源政策的不信任，不管是中央或地方的主事者千萬不能誤判情勢，甚至意欲與主流民意背道而馳。不要忘了，人民今天賦予政府的權力，隨時可以在主政者濫權後收回。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)