韓市府發功 還少一個局

2018年12月05日 04:12 中國時報 張瑞雄

最近新科縣市長都緊鑼密鼓地籌組小內閣，眾所矚目的準高雄市長韓國瑜宣示將以行銷和發展高雄經濟為主，但觀看高雄市政府的組織架構，其實漏掉了一個很重要的職位，那就是一個偉大城市一定需要的資訊長（CIO, Chief Information Officer）。目前高雄市政府就缺少了資訊局及資訊長。

在ABCD（AI, Blockchain, Cloud, big Data）的時代，資通訊的發展和建設可說是一個城市的血管，沒有資通訊的基礎建設和相關措施，一個現代化的城市不可能成形和發展，遑論未來要發展智慧城市。

就以韓市長的城市藍圖來說，要發展以愛河為基礎的愛情產業鏈，先決條件是要有一條乾淨、水質良好的愛河，目前高雄市環保局對愛河水質的監測內容包括總磷、硝酸鹽氮及重金屬等，監測頻率原則上為每季1次，緩不濟急。

高市需要的是持續不間斷的水質監測，這是物聯網可發揮之處。若在愛河裡布滿偵測器，透過物聯網24小時監測水質，並連接到沿河的各排放單位，水質變壞時就禁止各單位排放，也可以讓市民或觀光客知道目前水質是否適合跳入愛河。

另外高雄一個重大的任務就是招商，對任何商業而言，快速的網路一定是必要的，城市的「資訊超高速公路」建設是否完備，一定影響到廠商的投資意願，目前高市府的局處室看起來沒有單位是負責這項業務的。

目前世界各國的政府組織改造中幾乎都會加入資訊部或處，而且該單位不只是負責機關內部資訊和網路設備的維護，更重要的是要成為部會或城市資訊長。資訊長的責任不只局限於單位資訊的處理，更必須肩負很多網路時代的新責任，例如了解和善用社群網路和社群媒體，利用科技新工具促進政府和民眾的溝通。

台灣已有將近9成人口在使用網路，資訊長可發揮的地方很多，例如善用上述ABCD的技術，集中政府資訊資源，降低廠商資訊人力和硬體成本，發展透明和可以即時溝通的數位政府，角色非常重要。

目前六都中不僅高雄市沒有資訊處或局，新北市、台中市和台南市也都沒有，在網路和資訊發達的時代，這現象可說是非常落伍。

應用軟體和網路正在吞噬全世界，一個沒有資訊主事單位的縣市政府，絕對無法發揮「多用網路、少用馬路」的經濟效益。韓市長這次當選的一大功臣就是網路，希望他上任後，能盡快設立資訊處和資訊長，以幫助高雄早日成為「全台首富」。

（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)