2018年12月05日 04:12 中國時報 李華球

2018兩岸企業家峰會4日在廈門市開幕，中國大陸全國政協主席汪洋在會中「傳遞三條清晰訊息」，包括兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有變、兩岸經濟優勢互補大格局沒有變、對台商提供良好服務沒有變。這「三不變」的說法是台灣九合一選舉後，大陸最高階層官員對涉台政策的談話，看來是給了台商定心丸。

首先，汪洋表示，國際局勢在變，但兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有變。今年處在保護主義、單邊主義陰霾下，兩岸經貿合作卻逆勢上漲。此說法顯示中美貿易紛爭雖不斷，但大陸在國際局勢變動之下，仍然願意與台灣維持穩定與合作的經貿環境及發展態勢。這對可能受中美貿易戰波及的台商來說有安撫的用意。

尤其此次台灣九合一大選中，韓國瑜以拚經濟的主張帶動韓流，顯示經濟穩定是台灣人民最期待的事，選後不分藍綠都有多位縣市長宣示要全力拚經濟，大陸方面承諾兩岸經濟合作穩定發展，自然會受台灣民眾的歡迎，贏得台灣人民的好感，有利兩岸的融合。

其次，汪洋指出，大陸經濟成長方式正在進行深刻變革，兩岸經濟優勢互補大格局沒有變，這段談話也是在對台商喊話。近年來由於大陸進行產業轉型，加上工資持續上漲，環保成本提高等，已造成不少台商撤出大陸，但汪洋指出，大陸經濟增速雖然放緩，但基本面沒改變，台企有技術、創意、管理經驗優勢，符合大陸轉型升級需要。意指大陸對台商的投資還是歡迎的。

汪洋也指出，相較改革開放初期，大陸人工變貴、監管變嚴、黨風及政風正在重塑，這讓有些台商感到經營壓力，陸企也同樣有這樣的感受，這是改革必須承受的進步之痛，兩岸企業應該共同面對，以求精進。但他也強調，大陸投資環境在變，對台商提供的良好服務沒有變。

汪洋進一步說，大陸對外開放要率先對台灣開放，而中共總書記習近平要求的各項對台優惠措施，中國大陸說到一定做到，「對台灣企業政策服務沒有最好，只有更好。」話中相當有善意。

綜觀來看，汪洋此次的演講可說是對台商做出承諾與保證，也是對台灣民心重視經濟，希望兩岸經濟能恢復正常往來的一種回應。

即使在兩岸經濟合作方面，汪洋釋出善意，但他在演講中最後也提到，今年是《告台灣同胞書》發表40周年，實現中國統一是人心所向、大勢所趨。要順應歷史大勢、共擔民族大義，堅持體現一個中國原則下的「九二共識」，堅持反對遏制台獨。這顯示，沒有九二共識的前提，兩岸的經濟合作仍難以順利進行，不論是蔡政府或新任的縣市長都不能忽略這樣的訊號。（作者為國家政策研究基金會特約研究員）

(中國時報)