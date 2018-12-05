2018年12月05日 04:12 中國時報 主筆室

高雄市長當選人韓國瑜公布首波小內閣名單，卻爆出內定接掌原民會主委的前高市議員林國權，涉及吸金被起訴，案件還在審理中。在輿論的「關注」之下，林國權考量團隊形象，宣布退出。

韓國瑜挾著超高人氣當選市長，拚經濟的第一道關卡就是籌組市府團隊。爆發林國權爭議前，還傳出藍營大老「塞」名單，甚至27位局處首長全部「填好填滿」，儼然地下市長，將高雄市政府視為禁臠。

高雄市再現藍天，韓國瑜應居首功，前立法院長王金平助攻奏效亦無疑義，如果依王金平所言「一個都沒推薦」，擺脫過去「論功行賞」的思維，誰還有資格把手伸進來？選民願意做韓國瑜的靠山，就是相信高雄能夠成為全台首富、可以發大財，更高度期待先繳出一張令人驚艷的小內閣名單。

韓國瑜選舉過程，面對黨主席吳敦義的「母豬說」，可以當機立斷切割，在光榮入主市府後，面對小內閣人事爭議，也能夠體察人民觀感，毅然決然揮淚斬馬謖，因此有民意相挺，不論大老、小老的推薦都沒必要買單。

雖然韓國瑜事後否認被「硬塞」名單，但也凸顯他面對的關說壓力不容小覷，以及是否幕僚也有卡位的情況，競選團隊出現內鬥的問題？這都是身為「掌舵者」不能忽視的。

從「冷凍庫」活過來的韓國瑜，顯然沒有自己的班底，建立班底必須慎始，一個最簡單的建議，多聽民意，街談巷議或網路聲量都很好，就是別聽「大老」的話。

(中國時報)