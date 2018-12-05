2018年12月05日 04:12 中國時報 徐宗懋

2016年選民對蔡英文做出最高權力的託付，兩年多後的九合一大選對蔡英文的懲罰又快又猛，訊息很清楚，就是選民急著收回上述託付，也就是堅決不想再看見她了。這是最強烈的民心狀態，任何違逆這種情緒的做法，只會更激怒選民，並在下一次選舉做出更激烈的反應。

蔡英文會改變嗎？當然不可能，中國古話說「江山易改，本性難移」，或者「三歲定終生」，活到60幾歲的人還談什麼改變呢？許多評論指出，大選慘敗後，蔡英文其實都在檢討別人，檢討別人不夠聰明，跟不上她進步的腳步。又說，自己溝通不夠，現在要站到第一線來。幾年前，維基解密揭露AIT的祕密報告，曾提到蔡英文的國際問題幕僚林成蔚教授描述蔡英文是「控制狂」。之前的朋友轉述，說蔡英文連辦公室裡用什麼鉛筆都要管，天曉得是不是窗簾的顏色、書架的款式、電腦的牌子，她都要插一手呢？

這種控制狂和自戀狂，原來大小事都不放過了，一旦站到台前指揮，那更是轟動武林、驚動萬教了。生意不好做，是小市民、漁民和農民等造反的原因，可是另外一個同樣重要的因素是蔡英文的政治風格，這是民眾極其厭惡的一面。

蔡英文冷酷、驕傲、無禮，選前面對對手時，東一句「憑什麼？」、西一句「有什麼資格？」這種風格貫穿了兩年多，她派出去的東廠爪牙當然是有樣學樣，包括在黨產會、促轉會、中選會的這些爪牙們，一開口就把憲法、法律和批評者踩到腳底下。前中選會主委陳英鈐最早指控國民黨偽造公投連署書，聲淚俱下地要移送法辦，他成天都在想如何搞國民黨，不務正業，弄出個史上最糟糕的投票。可是碰到問題時，還把自己反鎖在辦公室，後來出來講話時，依這個法、依那個法，除了滿嘴律師的狡辯外，透露了蔡英文信賴的人真是一堆草包。

事實上他們連東廠的公公都比不上，電影裡，東廠裡的公公依舊武功高強，會飛簷走壁，或射出飛鏢等等，像張天欽和陳英鈐這種山寨版的東廠公公，事跡洩敗後，立刻逃之夭夭，不見人影，丟盡顏面。說實在的，連周星馳演的宮廷港片都比他們要值得一看。

現在的問題是，儘管蔡英文已遭到選民徹底唾棄，但過去兩年多，她對民進黨內的控制，已形成有機的組織文化，民進黨素以強悍著稱，但現在整個黨被綑綁得緊緊的，任何人造次就有可能導致全黨瓦解的疑慮。黨內的反對聲音最終是零散無力的，最終還是要拱著蔡英文，然而這也是真正的問題。國民黨儘管黨的組織依然陳舊，但黨的新時代英雄已經崛起，而且蓄勢待發，無可阻擋，他們終將替代陳舊的老人，這是台灣社會結構所決定的。

相對地，蔡英文失敗後權力抓得更緊，像炸彈自殺客一樣，而且也把整個民進黨跟她綁在一起，如此會讓民進黨整個報銷。現在已經可以預見蔡英文的悲劇結局，她將在總統大選輸得淒慘，民進黨的立委席次會掉到1/4以下，而且更糟糕的是，民眾對民進黨的恐懼感會持續很多年，這次民進黨下台會有多久？沒人知道，甚至是不是永遠？也很難說了。

(中國時報)