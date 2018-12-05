選制奧步不改 2020恐再現

2018年12月05日 04:12 中國時報 官俊榮

九合一大選中，台灣經歷了一次極度混亂且超級離譜的投票過程。尤其是在台北市，4點開始開票，而7點40分以後才完成投票，很多市民忍受久站疲累等候投票，甚至長達3小時40分。

邊開票邊投票可能讓選民的投票意向受到影響，漫長排隊的疲累排除了老弱族群等的投票權利，這都違背了公平正義，足以毀損台灣的民主價值。執政者還能嗆聲：「民主是台灣對抗中國的最有力武器」嗎？

影響投票意向或許難以估算。而以當天的好天氣及韓流外溢，相對上投票率應會提高。但台北市實際投票率只有65%，比4年前低了至少5%，就是說至少大約11萬的選民不耐久等而被迫放棄投票。4年前的投票率偏低，這數字顯然還是低估。

如此大量的選民被迫放棄權利問題何其重大！國內外的民主發展歷史都不會漏記這案例。然而民眾並沒有因此而積極陳抗，大量的受害者竟然都保持沉默。何以致此？

違背公平正義的選舉如此具體地傷害大量選民的權利，有如公害。是否個別的受害者在事中與事後，對於防患未然以及既成的事實都感到無能為力？但如果有合理有效的投訴或救濟管道，上述超過11萬的受害者會沒有聲音嗎？

當執政者無法維護選舉制度的公平正義，民眾是否也意識到，同樣必須要集體努力來爭取這民主的價值？回顧過去50年的選舉歷史，台灣經歷了很多選舉奧步。上述九合一大選的爭議，有別於以往單純政治人物的操弄，因為直接涉及選務機構的作為，甚至質疑其中立與操守，也更嚴重衝擊台灣選舉制度的公平正義。

民眾難免疑惑：倘若當天的亂象是對丁守中有利，中選會或台北市選委會仍將坐視不理嗎？倘若柯文哲的親信在選前推動棄保，在當天投票同時開票的情況下，不會把握好這個機會嗎？如果丁守中沒有提出訴訟，這些疑雲背後的真相恐怕沒有揭發的機會。「沒有真相就沒有正義」，民進黨及支持者不僅應認同這訴訟，身為該負責的執政黨更沒有立場酸言酸語，應檢討推動選舉制度的改造，防患再有不公不義，而不只是讓中選會主委辭職來止血。

在野的政黨也該積極扮演民主守護者。然而選後的1周之中，藍營的高層與政治人物除了關切權力結構調整，對於這重大的議題明顯缺少關注；沉浸在勝選的歡喜中，似乎不察現有的選舉制度可能持續潛在的奧步機制，如果不予補正，在未來2020總統大選可能危機再現？

倘若在一陣擾攘之後，一切仍是原狀，民眾要像曾經忍受空汙一樣，等待忍受下次不公義的選舉嗎？除了訴求公義之外，如果丁守中團隊也能引領改造選舉制度的方案，肯定更符合民眾的期待。

（作者為國立台灣大學農業經濟學系教授）

(中國時報)