選制奧步不改 2020恐再現

友善列印
中國時報
官俊榮

九合一大選中，台灣經歷了一次極度混亂且超級離譜的投票過程。尤其是在台北市，4點開始開票，而7點40分以後才完成投票，很多市民忍受久站疲累等候投票，甚至長達3小時40分。

邊開票邊投票可能讓選民的投票意向受到影響，漫長排隊的疲累排除了老弱族群等的投票權利，這都違背了公平正義，足以毀損台灣的民主價值。執政者還能嗆聲：「民主是台灣對抗中國的最有力武器」嗎？

影響投票意向或許難以估算。而以當天的好天氣及韓流外溢，相對上投票率應會提高。但台北市實際投票率只有65%，比4年前低了至少5%，就是說至少大約11萬的選民不耐久等而被迫放棄投票。4年前的投票率偏低，這數字顯然還是低估。

如此大量的選民被迫放棄權利問題何其重大！國內外的民主發展歷史都不會漏記這案例。然而民眾並沒有因此而積極陳抗，大量的受害者竟然都保持沉默。何以致此？

違背公平正義的選舉如此具體地傷害大量選民的權利，有如公害。是否個別的受害者在事中與事後，對於防患未然以及既成的事實都感到無能為力？但如果有合理有效的投訴或救濟管道，上述超過11萬的受害者會沒有聲音嗎？

當執政者無法維護選舉制度的公平正義，民眾是否也意識到，同樣必須要集體努力來爭取這民主的價值？回顧過去50年的選舉歷史，台灣經歷了很多選舉奧步。上述九合一大選的爭議，有別於以往單純政治人物的操弄，因為直接涉及選務機構的作為，甚至質疑其中立與操守，也更嚴重衝擊台灣選舉制度的公平正義。

民眾難免疑惑：倘若當天的亂象是對丁守中有利，中選會或台北市選委會仍將坐視不理嗎？倘若柯文哲的親信在選前推動棄保，在當天投票同時開票的情況下，不會把握好這個機會嗎？如果丁守中沒有提出訴訟，這些疑雲背後的真相恐怕沒有揭發的機會。「沒有真相就沒有正義」，民進黨及支持者不僅應認同這訴訟，身為該負責的執政黨更沒有立場酸言酸語，應檢討推動選舉制度的改造，防患再有不公不義，而不只是讓中選會主委辭職來止血。

在野的政黨也該積極扮演民主守護者。然而選後的1周之中，藍營的高層與政治人物除了關切權力結構調整，對於這重大的議題明顯缺少關注；沉浸在勝選的歡喜中，似乎不察現有的選舉制度可能持續潛在的奧步機制，如果不予補正，在未來2020總統大選可能危機再現？

倘若在一陣擾攘之後，一切仍是原狀，民眾要像曾經忍受空汙一樣，等待忍受下次不公義的選舉嗎？除了訴求公義之外，如果丁守中團隊也能引領改造選舉制度的方案，肯定更符合民眾的期待。

（作者為國立台灣大學農業經濟學系教授）

(中國時報)

蔡英文的悲劇性格 中美談判 能否言而有信？

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。