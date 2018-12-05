中美談判 能否言而有信？

2018年12月05日 04:12 中國時報 陳一新

在阿根廷的「習川會」後，美中兩國同意貿易戰「暫時」休兵90天，獲得全球好評。然而，如果中美經貿團隊在明年3月初以前，談不出一個雙方都能接受的貿易協議，則美國恐怕不免再啟貿易戰。所幸，兩國最近都釋出較之前更多的善意，使美中貿易談判漸入佳境。

首先，大陸國務院副總理、財經委辦公室主任劉鶴，將繼續率領貿易代表團在12月12～15日赴美談判。雖然美中貿易戰暫時停火，但是白宮已表明，若雙方未能在3個月內針對大陸強制技術轉移、市場准入、知識產權保護、非關稅壁壘、網路安全等問題獲致協議，美方將繼續把總值2000億美元自中國進口貨品的關稅由10%調升至25%。美國總統川普並警告說，若中國採取進一步的報復行動，他將對其餘2670億美元自中國進口的貨品課徵懲罰性關稅。

另一方面，白宮已指定美國貿易代表賴特海澤為首的一個小組領軍與中方談判，但他向來對中國存有不少偏見，以往的紀錄比較不願做出妥協，預料將會增加劉鶴率領的中方代表團的壓力。

由美中兩國擺出的陣仗顯示，休兵90天的第一回合談判可能不會一步到位。中方早就揚言他們屬意的最佳談判對手是溫和派的財政部長穆欽或商務部長羅斯，而美方則放話他們較喜歡與中國國家副主席王岐山協商。

其次，此次習川會上，中方承諾對美國企業提供更多市場准入的機會。過去大陸也曾做出類似承諾，但因國營企業既得利益者的抵制與杯葛，中國並未真正履行承諾。在美方壓力下，中方這次同意在未來3個月內建立一個將承諾落實的機制。

第三，劉鶴在今年6月與羅斯簽署貿易協議，同意向美國購買700億美元的能源、農產品與製造業產品，以換取美國不對中國商品課徵高關稅，後來川普6月15日撕毀該貿易協議。這次習川會後，穆欽透露大陸官員的口氣與以往大相徑庭，他們居然同意對美採購金額將升高到1.2兆美元。這似乎顯示，中美領導人有意在明年3月初達成一項正式的貿易協議。

大陸認為川普6月15日撕毀貿易協議是「言而無信」。不過，美國則認為中國在與美國柯林頓、小布希與歐巴馬政府談判時總是做出許多承諾，但卻很少付諸實行。看來，如何做到「言而有信」與「說到做到」，讓雙方貿易協議可長可久，可說是美中兩國的共同課題。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)