2018年12月05日 04:12 中國時報 謝錦芳

英國自兩年多前脫歐公投以來，整個社會被撕裂為脫歐與留歐兩大陣營，脫歐是個政治選擇，卻嚴重衝擊企業經營並影響民眾荷包。儘管脫歐在經濟、貿易、工作、學術研究等各個層面都帶來負面衝擊，民眾卻寧願選擇脫歐，因為他們相信脫離官僚腐敗的歐盟，可以創造光明的未來。問題是，有這麼簡單嗎？

首先，脫歐程序非常複雜，沒有外界想像那麼容易。因應脫歐衍生許多術語，令人霧煞煞。例如，脫歐有硬、軟之分，雙方協議有無之別。強烈脫歐派主張英國完全脫離歐盟，英國脫離歐洲單一市場與關稅同盟，雙方大部分紐帶都切斷，稱為「硬脫歐」。有人則主張在關鍵領域盡量貼近歐盟，英國可能留在歐洲單一市場或關稅同盟，或兩個資格都保留，但無發言權，稱為「軟脫歐」。

英國與歐盟達成協議，若獲得國會通過，取得過渡期，在2020年12月底前，英國與歐盟之間關係大部分不變，但在歐盟無發言權，此為「有協議脫歐」。一般認為，即使英國脫歐對經濟前景不利，但有一段過渡期，可以避免各種混亂。不過，留歐派批評，脫歐談判搞了這麼久，英國與歐盟關係若即若離，結果卻沒有發言權，這樣有比以前好嗎？

然而，英國國會朝野黨派意見紛歧，首相梅伊很難獲得多數支持，如果脫歐協議遭國會否決，明年3月29日23時起，英國可能在「無協議」情況下脫歐，在沒有緩衝期情況下脫離歐盟，屆時陸海空運輸、經貿通關、金融服務相關契約可能造成混亂。英國央行日前針對「無協議脫歐」的最壞情況提出警告，英國明年經濟可能縮水8%，而5年內經濟可能縮水10.5%，衝擊比10年前的金融海嘯還嚴重。

英國走向脫歐之路，對經濟帶來負面效果，源於兩年多前的公投結果。部分學者質疑，公投之前，脫歐派製造假訊息誤導民眾，當時問題設計也有瑕疵，留歐的意思很明確，但脫歐的意思則不明確，未來英國與歐盟的關係有很多可能的方案，但當時公投問題設計讓民眾以為脫歐非常簡單，其實非常複雜。

多位英國國會議員表示，英國為代議式民主國家，像脫歐如此複雜的議題應由國會決議，不宜以公投方式決議，否則將帶來極大危機，當年首相卡麥隆就是脫歐公投的推手，結果卻把自己給搞垮了。

如今民調顯示，留歐支持率升高，留歐派寄望舉行再次公投，讓民意來推翻梅伊的脫歐協議，達成最終留歐的理想。然而，如果第一次脫歐公投有瑕疵，再次公投，難道就可以順理成章留歐？更何況時間上已來不及。

英國透過脫歐公投決定未來國家發展方向，過程充滿瑕疵與危機，讓國家陷入分裂與對立。這對於調降公投門檻，大開公投之門的台灣，應有許多啟發。

(中國時報)