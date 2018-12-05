台北音樂節 林昭亮掌大旗

2018年12月05日 04:12 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

剛卸任長達18年美國西岸拉荷亞夏季音樂節（La Jolla SummerFest）音樂總監一職，小提琴家林昭亮下一步將回到故鄉台灣，舉辦首屆台北音樂節，預計明年夏天在台北藝術大學舉行。林昭亮說，「台灣是我的故鄉，台灣雖然出了不少令人驕傲的音樂家，但還是必須迎頭趕上，才能維持得來不易的地位。」

從零開始 注入正能量

「回台灣創立新的音樂節與音樂營，我從零開始。」林昭亮深信21世紀古典音樂的發展在亞洲，他說，台灣有音樂人才，但缺乏外界刺激和挑戰，就無法茁壯成長，「台灣離大陸也很近，當大陸已經逐漸起飛，我希望把優秀的老師帶回台灣激勵學子，為台灣注入正能量。」

林昭亮生於1960年，是台灣在國際上知名度最高的小提琴家之一，3歲開始習琴，在台灣由小提琴教母李淑德教導，1972年赴澳洲學琴，1975年轉往美國茱莉亞音樂學院師從小提琴教母迪蕾，2000年獲「音樂美國」選為年度器樂演奏家，持續在國際樂壇發光，至今演奏戰鬥力不減，持續世界巡演，也任教於美國萊斯大學。

林昭亮自2001年起擔任荷亞夏季音樂節總監，這是美國西岸聖地牙哥最重要的夏季音樂節之一，每年都為當地帶來音樂節觀光人潮與欣賞音樂的人口，林昭亮除了經典的音樂會之外，也安排許多戶外草地音樂會以及入門音樂會演出，希望讓人們輕鬆愛上古典樂，成績有目共睹。

慎重籌畫 造福愛樂人

林昭亮表示，雖然擔任過許多音樂節總監，但台北音樂節也醞釀4年，還是有很多功課要學習。台北藝術大學音樂學院院長蘇顯達則表示，北藝大明年夏天會全力支持，除了在場地的協助之外，也會有師資方面的合作。

月底林昭亮會先返國與呂紹嘉合作「美國春秋」音樂會，他將與國家交響樂團演出伯恩斯坦《柏拉圖對話錄》小夜曲，該曲充滿爵士樂情調，小提琴獨奏充滿抒情與炫技，也讓台灣樂迷再次聆聽林昭亮的甜亮琴音。

(中國時報)