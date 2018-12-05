蘇軾《木石圖》 佳士得秋拍18億元

佳士得香港秋拍日前在香港會展中心舉行預展，民眾爭相參觀蘇軾《木石圖》。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

傳為蘇軾真跡、曾流落日本的《枯木怪石圖》（簡稱《木石圖》），日前在佳士得秋拍會上以破4.6億港元（新台幣18億元）高價，創下亞洲最高成交紀錄，會後佳士得透露買家來自大中華區，由北京故宮購得的傳言便甚囂塵上，卻遭否認，一些博物館則持保留態度未參與，此件《木石圖》是真是假？引發熱議。

外界猜測在兩岸故宮外，最可能買《木石圖》的買家是龍美術館及中國國家博物館，不過，曾豪擲近50億元新台幣，陸續購得王羲之《平安帖》、張大千《桃源圖》的「任性哥」劉益謙則表示「不知道《木石圖》拍賣，也沒關注此事。」中國國家博物館亦表示：「國博未參與購買」。

佳士得表示，《木石圖》流傳軌跡清晰，民國時期曾被北京方兩樓古玩店所藏，之後被吳佩孚的祕書長白堅夫購藏，他早年曾留學日本並娶了日本妻子，《木石圖》也隨之留傳至日本，後被日本阿部氏買下，藏於阿部氏爽籟館。同時，畫上有劉良佐、米芾、楊遵等人的鑑藏章可作為真跡佐證。

然而一些業界人士認為此幅《木石圖》用筆多軟沓無力，一些印鑑也疑點重重，以元代文人楊遵之印為例，業界多認定趙孟頫《雙松平遠圖》與《木石圖》為同一方印章，但比對印跡後可發現元代私印字法穩健、肥白充盈的特點在《雙松平遠圖》的印面均可見，但在《木石圖》中的印面卻是線條粗細不均，白少留邊過多。

實則蘇軾畫作傳世真跡極少，目前僅藏於中國美術館的《瀟湘竹石圖》和上海博物館《蘇軾枯木竹石、文同墨竹合卷》兩件流傳，且真跡也仍存爭議，其傳世畫作一直有著真偽議題。看來《木石圖》的話題在收藏界仍有得吵。

(中國時報)

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