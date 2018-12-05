校地轉移不易 私校難退場

2018年12月05日 04:12 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

受少子化衝擊，高中職學生人數不斷下探，私立職校招生首當其衝，以大台北地區為例，包含喬治工商、大誠高中等校日間部職業類科學生僅百人，學校雖力圖解決招生困境，但卡在《私立學校法》未明定退場後的校舍土地產權如何解決、過渡與轉移，導致退場轉型困難重重。

依照台北市政府教育局估計，北北基地區高一新生數，將從106學年度6萬多人逐年遞減，107學年度5.8萬多人，114學年度「探底」，估計僅4.6萬人。

據教育部統計，高中職校招生方面，私立職校大受影響，像喬治高職專業群（職業）科日間部在學162人，全校共488人；東方工商專業群（職業）科日間部學生253人，全校共406人；私立大誠高中專業群（職業）科日間部88人，全校僅115名在學生。

國民黨立委蔣乃辛表示，私校設校歸類財團法人性質，若結束辦學，財產要捐給各地縣市政府，如今受少子化衝擊，招生不佳的學校皆可能要退場，但校方大多無意捐地，各界對校地如何變成住商用地的看法不一，立法院多次討論無果。有建議將土地歸類為教育相關用途，但這項作法涉及學生權益及龐雜利益分配問題，教育部難以定奪。

文德女中校長陳清煌表示，招生不佳的學校，是否選擇退場，陳清煌說，主因在於《私校法》未鬆綁，校地使用屬文教用地，如處理不當，恐引來圖利質疑。

(中國時報)