新北美術館 蘆葦中開工

2018年12月05日 04:12 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市立美術館4日上午在優人神鼓及台藝大師生的藝術創作及舞蹈表演後熱鬧開工，新北市長朱立倫表示，一座偉大的城市一定要有自己的美術館，新北市立美術館具有現代美感創新，又與周邊的環境結合，完工後一定會變成台灣建築界、美術界最棒的美術館。

位於三鶯新生地上的市立美術館，基地大小2.5公頃，室內面積約9800坪，是建築師姚仁喜團隊結合三鶯自然風土，以「蘆葦中的現代美術館」為靈感，打破封閉式的建築設計，讓美術館與自然環境共存，這也是近年來大型公共建設案例中，第一次由台灣建築團隊獨立取得首獎的案例。

文化局表示，新北市立美術館18億餘元的工程經費，全由市庫自行負擔，希望中央未來能挹注資源，一起打造北台灣藝術重鎮。

朱立倫說，新北市立美術館由大元團隊規畫「蘆葦中的美術館」，讓人一看就覺得非常棒，但工程也非常困難，經過7次招標總算順利動工。對於部分民代認為卸任前不應動工，朱立倫強調，市政工作一定要持續進行，他也相信侯市長會一棒接一棒繼續下去。

文化局指出，新北市立美術館預計於2022年開館營運，除主體建築外，另設有兒童美術館及戶外藝術街坊，將致力於兒童美學紮根和藝術普及推廣。

文化局說明，除了硬體發包動土，新北市立美術館軟體部分也已盤點新北市內美術資源、研究典藏品，擬定教育推廣計畫、撰修出版品等，各項成果也已陸續規畫展示發表，明年將推出新北市立行動美術館專車，深入學校及社區推廣美學，並結合捷運三鶯線，增加三鶯區域的旅遊強度，帶動觀光藝文發展，成為北台灣藝術新觀光亮點。

(中國時報)