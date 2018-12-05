蔡依林：完美是Bullshit

Jolin將推出新專輯《UGLY BEAUTY》，造型十分特別。

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中國時報
報導

蔡依林（Jolin）暌違樂壇4年，將於26日推出新專輯《UGLY BEAUTY》，4日在台北打造一座怪美屋行動車為預購造勢，她表示過去十分壓抑自己的情緒，近年來靠寫日記抒發心情，認為自己要求太完美，長期下來也影響到身心，「我發現追求完美讓我活得不像人，覺得追求完美是個Bullshit。」

Jolin曾在家邊寫日記邊流淚，「有時候是一種感動，遇見內在最脆弱的時候，反而感到很多的愛。」至於情傷是否也會寫在日記裡？她坦言：「如果這個東西讓我卡住的議題，我會問自己現在的感受，問自己問題是一個很棒的起點，也許你的情傷並不是傷。」她藏許多祕密在日記本裡，會把日記本藏起來？她笑說：「沒有，我剛開始也怕被看到，但後來覺得為什麼要否認我有這些事情，我不完美。」

她現在學會面對情緒，並適時宣洩，私下甚至也會罵髒話，「以前的我比較像是情緒封閉者，建議大家在面對不好的情緒時，關起門來槌枕頭、踢棉被，對垃圾桶大喊都好。」

合作李維菁寫歌

而Jolin新專輯中有首新歌與已逝作家李維菁合作，Jolin表示李維菁有寫一篇短文給她，她讀完後認為跟《UGLY BEAUTY》理念很契合，2人就一起合作譜出此曲，Jolin透露這首歌是新專輯的序曲。

(中國時報)

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