杜德偉萌兒搶鏡 放話《起來》拚二胎

杜德偉相當疼愛2歲兒子AJ。（羅永銘攝）

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中國時報
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杜德偉（右）發片，邱瓈寬準備「GET UP」冰雕，和他一起將紅酒注入冰雕。（羅永銘攝）飲酒過量有礙健康

杜德偉將於18日發行暌違5年多的國語專輯《起來》，4日舉辦發片記者會，老婆和2歲兒子AJ愛相隨到場，AJ不僅不怕生，還一度想衝上台，萌樣融化眾人。他表示想再生第二胎，若雙胞胎更好，就可以「收工」，更以自己專輯名稱開黃腔自虧：「等我老婆有了第二胎，我就告訴大家我能不能『起來』。」

老來得子的他幾乎不罵兒子，除非兒子摸到危險物品才會大聲喝止；若遇到兒子哭鬧，也會任由兒子自己哭到累。他會陪兒子唱歌，驕傲兒子音感越來越好，笑說：「但他暫時還是五音不全。」他和老婆雖都有共識想有3個小孩，但兩人都忙工作，有時老婆還會以太累為由拒絕做人。

寬姊祝出輯火紅

杜德偉和老婆親任專輯監製，從選歌、製作、編曲到視覺攝影、MV拍攝、宣傳都親自參與，他雖爆料老婆對他很凶，但不忘感謝老婆的支持，嘴甜稱：「怕老婆才會發達。」並感性說自己無法一直陪著孩子，因此希望專輯能夠幫孩子在未來指引人生道路。

他的好友邱瓈寬（寬姊）昨到場力挺，他打趣表示，原本想請寬姊穿網襪和高跟鞋來，但不敢開口，寬姊則笑回：「我到後台穿給你看。」還虧他：「你出道不只28年吧！四捨五入應該35年。」寬姊更帶來「Get Up冰雕」，兩人一同將紅酒注入冰雕，預祝杜德偉再出輯火火紅紅，一飛沖天。

(中國時報)

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