陳鎮川母告別式 眾星哀戚送行

2018年12月05日 04:12 中國時報 許雅淳 報導

王力宏（左）與老婆昨一起到陳鎮川母親的告別式致意。（羅永銘攝）

Hebe（左起）、Ella、Selina昨一同到場致意。（羅永銘攝）

「天后推手」陳鎮川（川哥）是張惠妹（阿妹）、林憶蓮的經紀人，也是源活國際娛樂公司的創辦人及天地合娛樂總經理，不僅製作過無數演唱會，近年籌辦金曲獎典禮更是好評如潮。他的母親上月辭世，享壽77歲，4日早上在台北市第二殯儀館舉辦告別式，張小燕、張清芳、王力宏夫婦、S.H.E、羅志祥、彭佳慧、艾怡良、黑人夫婦、戴愛玲、玖壹壹等眾多藝人到場致意。

王力宏昨與老婆李靚蕾一同到場悼念，擁抱川哥要他節哀；彭佳慧感慨說：「他有一個很好的媽媽，川哥節哀。」范瑋琪則簡單表示：「平安最重要。」張小燕與張清芳到場致意面露哀傷，羅志祥同樣神色凝重不發一語，被問及是否有安慰川哥？他用大拇指比讚表示鼓勵。

邱瓈寬被問到是否去安慰川哥，她表示：「大家心照就好了。」而柴智屏的繼母在今夏過世，她說：「川哥是優秀的音樂人，我們也認識幾十年，今年我也失去母親，很能體會他的心情。」

S.H.E一同離去

S.H.E昨3人一同離去，Ella在現場擁抱川哥，Hebe叮嚀川哥保重身體，Selina則為川哥打氣：「辛苦了。」而阿妹、蕭亞軒因為身體不適，不便到場弔唁。

(中國時報)