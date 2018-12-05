張信哲攻蛋 劉嘉玲有望開嗓

張信哲昨宣布明年4月6日將於台北小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

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中國時報
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張信哲（右）、劉嘉玲在1994年合唱〈有一點動心〉獲得廣大回響。（資料照片）

張信哲4日宣布將於明年4月6日在台北小巨蛋舉辦「未來式」世界巡迴演唱會，昨在記者會上，蕭敬騰、李宗盛和劉嘉玲都送上祝福VCR，劉嘉玲還在VCR中清唱與張信哲合唱的〈有一點動心〉副歌，讓張信哲相當驚喜，「她終於願意唱這首歌了，多年來一直想找她來唱，今天有嚇到，我上次遇到她一直噹她都不唱，但她上次有說可以聊聊。」

他透露當年與劉嘉玲合唱〈有一點動心〉時，她對歌唱很有興趣，形容自己：「初生之犢不畏虎！」但她自我要求很高，至今未曾在公開場合唱此曲。是否會邀劉嘉玲在台灣合唱？他笑說：「不只台灣場，我邀她N次，她都拒絕說沒信心唱好。」

怕嘉賓變尿點

而他將二度攻蛋，被問及3年前首度攻蛋曾找徐佳瑩當嘉賓，這回返鄉開唱是否有嘉賓？他說：「我的邀嘉賓經驗不太好，我的歌夠多，嘉賓就變成『尿點』，觀眾會在嘉賓來的時候上廁所，不太好意思。」

張信哲巡演行程滿檔，「明年1月份要走很多地方，像是成都、廣州、天津，過完年又要開始走海外，唱小巨蛋前會走一大半，至少走10個地方，這次本來不打算唱太多場，希望2019年結束。」他出道至今從未在高雄開唱，昨也直言「我滿想唱進高雄」，希望之後有機會。張信哲「未來式」世界巡迴演唱會台北場將於7日在寬宏售票系統開賣。

(中國時報)

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