豆花妹露點潘柏希1秒冷掉

潘柏希（左起）、豆花妹、李佳豫、陳文山都很開心《新世界》配上西語、英語前進美洲國家。

友善列印
中國時報
報導林淑娟

外交部推動「中華民國優質電視偶像劇海外輸出」計畫邁入第4年，除了將台灣戲劇推展至中南美洲與加勒比海地區英語邦交國，今年首度將觸角延伸至菲律賓、印尼。本屆由台視《新世界》雀屏中選，該劇主角蔡黃汝（豆花妹）、李佳豫、潘柏希、陳文山4日出席記者會，看著片花中出現的已故藝人楊可涵時，氣氛一度感傷。豆花妹說，光是看到照片裡的「小白兔」，她就滿想哭的，潘柏希也說：「感覺很像她今天只是有事不能來。」

《新世界》2014年底拍攝，2015年初播出，楊可涵於2015年7月過世，事隔近4年人事已非。不過回想起當年拍戲互動，氣氛馬上變輕鬆，潘柏希還被陳文山爆料他拍戲時有個「手亂抓、亂摸」旁人的壞習慣，連演他奶奶的吳佳姍也受害。

潘柏希緊張亂摸

李佳豫加碼爆料，兩人合作《天若有情》時，潘柏希摸了她「不該摸的地方」：大腿內側。讓當時正在演中槍掛掉的她因為太癢而差點笑場，心想：「你吃豆腐吃得太明顯了吧？」潘柏希解釋，他是直到後來有很多人抱怨，才意識到自己拍戲緊張時有這毛病，現在已經改掉，「我鄭重跟大家道歉！」

豆花妹聽了笑說：「我是那個沒有被摸的！」潘柏希自招，當時他很怕豆花妹，有一次在台南拍戲時，豆花妹突然問：「你要不要看我的露點照？」他欣喜答「好啊」，沒想到她竟拿出「台南安平豆花的珍珠豆花」照片，把他和其他男性工作人員都「冷」瘋了。

(中國時報)

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