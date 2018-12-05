孫協志 新年希望找另一半

2018年12月05日 04:12 中國時報 洪秀瑛 報導

中天電視與17Media跨界合作，15日起將在中天綜合台推出全新美食互動益智直播節目《17趣郊遊》，由孫協志、黃鐙輝帶凱莉、明杰一起主持。孫協志手上節目愈來愈多，明年初還將與5566合體辦演唱會，忙得不可開交，2019年最想做的事？他不假思索秒回「找到另一半」，渴望真命天女出現，期待愛情與事業都得意。

孫協志主持中視中天外景節目《飢餓遊戲》，以「飢餓」為主，這次接下美食節目《17趣郊遊》，笑稱已準備好空著肚子來填飽，「《飢餓》太痛苦，《17趣郊遊》能吃到不少好料，完全不同氛圍。」美食對他來說是人生非常重要的事，自己平常最愛吃的就是牛排，希望有機會能多介紹優質好吃的台灣牛肉料理給觀眾。

與觀眾互動零距離

《17趣郊遊》為跨平台Live直播節目，將在全台挖掘隱藏版巷弄美食、尋找人氣景點與必吃料理，並透過線上即時遊戲、機智問答與觀眾零距離互動。孫協志透露，10多年前主持過Live性質節目，對主持直播節目很有信心，一定能掌控現場狀況。

不過Live節目狀況難料，回憶起過去主持趣事，他說，當年主持娛樂新聞，還要忙宣傳5566專輯，白天行程已Delay，趕不上晚上6點的Live節目，製作單位臨時找不到藝人代班，就請他們的化妝師李明川上場代打，「最後他撐了1小時又28分，我在最後2分鐘趕回去，跟觀眾說Bye Bye。」《17趣郊遊》將從12月15日起，每周六晚間10點在中天綜合台36頻道播出。

(中國時報)