福容攜手全家上年菜

福容廚藝總監阿基師示範製作「紅酒稻草西施牛」，肉質軟嫩帶有稻草香氣，售價1580元／道。（粘耿豪攝）

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中國時報
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福容大飯店台北一館「金豬年外帶年菜」，帶給饕客味覺新享受。（福容大飯店提供）

福容大飯店各分館推出星級外帶年菜，滿足饕客味蕾，今年首度攜手全家便利商店，主打3款冷凍外帶年菜，包括炙燒美國Prime牛、古傳老鴨煲、紅酒稻草西施牛等美饌，在家也能享用飯店美食。

活動現場福容廚藝總監阿基師小試身手，親自示範製作淡水漁人碼頭店「紅酒稻草西施牛」，精選美國帶骨牛小排入饌，外層以稻草綑綁，再加入紅酒慢燉4小時，食用前剪開稻草，軟嫩牛肉骨肉分離。

食材原味吃得到

桃園店「古傳老鴨煲」承襲正宗江浙菜手法製作，特選2公斤肥鴨慢燉4小時，搭配扁魚乾、邊尖筍、金針花、家鄉肉、蹄筋、海參及包心白菜等食材，鴨肉吸附飽滿湯汁，入口軟嫩不乾柴，輕啜一口湯頭，清爽風味瀰漫口中，尾韻有淡淡花香。

今年福容大飯店與全家便利商店合作，打造冷凍外帶年菜系列，即日起全家便利商店全台門市同步推出，當中首推「御品佛跳牆」，主廚使用老母雞熬製高湯，湯頭清甜濃郁，再以魚皮、蹄筋等膠質搭配芋頭天然澱粉，取代粉勾芡及動物膠質，讓饕客品嘗食材原味。

另道「黑蒜剝皮辣椒雞湯」以紅羽土雞入湯，加入黑蒜和花蓮剝皮辣椒燉煮，雞肉口感扎實富有嚼勁，湯頭清甜中帶有微辣感。

(中國時報)

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