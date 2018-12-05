艾力克斯 蔣偉文 鬥嘴站台快閃

艾力克斯（左）和蔣偉文搶先佩戴ORIS與《星際大戰》聯名限量表，哥兒們為了搶表鬥嘴，妙趣橫生。（羅永銘攝）

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中國時報
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ORIS 快閃店開幕，ORIS大中華區總經理David Weber（左起）、艾力克斯、蔣偉文、ORIS台灣分公司副總經理黃釧峰出席剪綵。（羅永銘攝）
ORIS《星際大戰》主題快閃店即起展至1月3日止，現場有互動光劍遊戲區和星際人偶，周末拍照打卡送飲料。（ORIS提供）
ORIS Darth Vader黑武士表融入《星際大戰》元素，包括光劍指針、銀河帝國徽章小秒盤，以及死星、反抗軍X戰機和鈦戰機等圖案，表底有黑武士頭像，限量250只，11萬8000元。（ORIS提供）
ORIS Stormtrooper風暴兵表的表盤飾有鈦戰機、死星與帝國徽章圖案，底蓋鐫刻風暴兵頭盔，限量1300只，7萬2000元起。（ORIS提供）

ORIS與《星際大戰》（STAR WARS）跨界合作聯名表即起開賣，台灣是全球首賣區，品牌特別在信義誠品門口打造星戰快閃店，邀請星戰迷艾力克斯、蔣偉文出席站台，好哥兒們還未出場就為了誰可搶先佩戴250只限量「ORIS Darth Vader」黑武士表鬥嘴，令人發噱。

曾拿光劍瘋狂PK

艾力克斯、蔣偉文是超級星戰迷，五年前蔣偉文的星戰婚禮上，艾力克斯還特別扮成黑武士主持婚禮。蔣偉文說，為了感念艾力克斯的友情，他決定割愛「ORIS Darth Vader」黑武士表，自己改戴限量1300只的「ORIS Stormtrooper」風暴兵表款，但不時盯著自己的表，得意地說「我覺得我的表更好看」、「搭配灰色西裝正好」，讓艾力克斯也不禁有些羨慕。

艾蔣兩人互虧笑說彼此的關係就像是星戰中的Lando Calrissian和Han Solo，雖是一見面就吵架，其實感情好得像麻吉，十多年前兩人搶先買到光劍，在忠孝東路街頭興奮對打，玩到群眾圍觀，差一點警察來關切，最後是李詠嫻挺著孕肚出面制止才收手。

如今兩人雖已當了爸爸，但互動仍像個大男孩，而且還影響自己的兒子，蔣偉文透露兒子會說的第一個英文單字就是「Stormtrooper」（風暴兵），艾力克斯說他的兒子最喜歡電影就是《星際大戰》，「若他回答是《蜘蛛人》，我會很生氣！」

限量推出 買到賺到

《星際大戰》從未與鐘表品牌合作，這回首度與瑞士名表ORIS跨界合作聯名表，推出限量250只「Oris Darth Vader」和限量1300只的「Oris Stormtrooper」大中華超限定聯名表，由於星戰聯名商品在二手市場要價不菲，可說是買到賺到，預計很快就會銷售一空。

ORIS《星際大戰》主題快閃店即起展至1月3日止，現場陳列黑武士和風暴兵人偶，並可體驗光劍互動遊戲，分數最高分者可獲贈獎品，周末拍照打卡再送星戰飲料。

(中國時報)

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