春夏瀟灑風 性別不設限

2018年12月05日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

CERRUTI 1881春夏系列中，將日式傳統紮染技術與傳統正裝剪裁結合，創造出低調優雅的風格。（CERRUTI 1881提供）

CERRUTI 1881春夏系列採用亞麻綢布、有機皮瑪棉等天然材質，搭配部分高科技尼龍面料，傳達出流暢寫意的整體效果。（CERRUTI 1881提供）

與時俱進的CERRUTI 1881，維繫品牌優雅簡潔精神，打破性別藩籬，讓男女均可找到瀟灑自在的個人風格。（CERRUTI 1881提供）

彷彿交通號誌般明滅閃爍的聚光燈，照亮如蜘蛛網般牽起的層層電線，CERRUTI 1881昨（4）日於香港中環地下藝術中心舉辦的2019春夏系列預覽會中，復刻了巴黎秀場發表的情境，直搗品牌創意總監Jason Basmajian自日本文化中誕生的靈感。

與時俱進的優雅品牌，承襲上季打破性別藩籬後的果敢精神，本季預覽活動中，也請出男女模特共同演繹最新系列。洗練的簡潔輪廓，傳遞創辦人Nino Cerruti先生對裝著的要求，以卡其、海藍、橄欖綠等大地色系為基調，並採用亞麻綢布、如紙般質感的有機皮瑪棉等天然材質，搭配部分高科技尼龍拼接，傳達出流暢寫意的整體效果。

傳統印象裡的西裝品牌，以寬鬆的真絲襯衫、和服條紋上衣和無袖夾克，創造出靈活多變的風格，再加上摩洛哥式便鞋及膠底運動鞋，令男女均可找到瀟灑自在的個人特色。

(中國時報)