嚴凱泰真情重義 好友不捨悼念

2018年12月05日 04:12 中國時報 洪秀瑛 、 蔡琛儀 、 陳大任 報導

中華汽車為員工設立幼稚園，嚴凱泰和小朋友們打成一片。（裕隆提供）

中廣DJ黎明柔以電影台詞，送別昔日戀人嚴凱泰。（翻攝自黎明柔臉書）

資深媒體人陳文茜在節目粉絲頁貼文悼念嚴凱泰。（中天電視提供）

資深主播沈春華過去曾專訪嚴凱泰，並與他交情深厚。（翻攝自沈春華臉書）

前主播蕭裔芬透露，對嚴凱泰治理公司的方式印象深刻。（翻攝自蕭裔芬臉書）

裕隆集團董事長嚴凱泰3日因食道癌驟逝，享年54歲，消息一出令各界震驚與不捨。中廣DJ黎明柔是他在南加大時期的前女友，昨在臉書寫下「世間所有的相遇都是久別重逢。」以電影《一代宗師》中，宮二對葉問所說的話，送別昔日戀人。資深媒體人陳文茜悲歎「真情真義的朋友消失了」；資深主播沈春華落淚感性寫道「不發訃文、不設靈堂、不收花禮，你的謙遜低調讓友人無處可抒懷」，她因此深夜提筆追悼心中的王子。

分手後仍照顧黎明柔家人

黎明柔和嚴凱泰在美國念南加大時交往，但她畢業後轉往演藝圈發展，兩人漸行漸遠而分手，但並未撕破臉。嚴凱泰後來娶了陳莉蓮，黎明柔也另嫁他人，他仍相當照顧黎，在黎父2004年過世時，嚴凱泰主動表示願意擔任治喪委員會主委，還幫忙喪禮及黎父紀念刊物費用。

黎父過世後，嚴凱泰也安排裕隆旗下的座車給她家人使用，且每年幾乎都換新，堪稱最有情有義的前男友。據悉嚴凱泰幾個月前還曾致電問候黎媽媽，聽聞嚴凱泰驟逝消息，黎家人震驚得幾乎無法接受事實。而黎明柔手機昨至截稿前都未接，無法知悉其回應。

齊柏林逝世 低調捐安家費

陳文茜在「文茜的世界周報」粉絲頁貼文悼念，「一個如此真情真義的朋友消失，一個永遠愛朋友，而且尊重所有人，從不趨炎附勢、謙沖有禮、不求虛名的人離開：這一天識與不識他的人，心都痛了。齊柏林導演一摔飛機，他知道我在善後幫忙，二話不說，捐了一筆安家費，且要求我不要告知媒體。他的好友孫大偉往生已經8年，比他早走8年。再過2天，是大偉的冥誕，他年年記得，年年流淚，年年打電話向我敘述他的思念。願兩位重情之人，天上能相遇，互相擁抱，願大偉能帶著他走出這世間未了的遺憾。」

從小背負責任 對女兒零期待

沈春華在臉書寫下「王子 再見」，文中提及她過去專訪嚴凱泰時，問他對女兒的期待是什麼？他的回答是：「零期待。」當時嚴凱泰說「妳不覺得父母老是把期待放在孩子身上，小孩太可憐了嗎？」她才恍然大悟，他這位從頭到腳都備受矚目的企業王子，從小背負多少的期待和責任，他也曾坦言童年不快樂，沒有一般孩子的天真率性。

在沈春華眼中，嚴凱泰在裕隆汽車「王子復仇記」的故事，與其說嚴凱泰不想讓父執輩的老臣看扁，更是想證明自己的能耐，她認為嚴凱泰深愛母親，所以要做一個不負眾望的兒子。沈春華也提到8年前她母親仙逝，重情重義的嚴凱泰專程搭高鐵南下參加告別式，還開玩笑說：「你們家有5兄弟，人丁旺盛，將來我可沒有這場面啊！」讓她感受到身為獨子的嚴凱泰對手足的渴望。

笑稱喝酒治理公司觀察員工

前主播蕭裔芬則透露：「嚴凱泰這一生的心路歷程，或許就如同他最喜歡的一首歌〈The way we are〉。」她曾在中天專訪嚴凱泰，令她印象最深刻的6個字是「找對人，做對事」。她提到「尤其很屌的是，他竟開玩笑說，喝酒也可以治理公司，他親口對我說，要觀察員工是否忠誠、誠實，喝酒是最好的觀察時機，看他酒醒之後，是否還記得自己說了什麼」。

(中國時報)