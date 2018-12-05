車市衰退 這些車卻賣得超好

2018年12月05日 04:12 中國時報 陳大任 報導

中華三菱訴求OUTLANDER為國產唯一百萬元內標配ACC+FCM車款。（中華三菱提供）

2019年式HONDA CR-V全面標配Honda SENSING，售價103萬元起。（Honda Taiwan提供）

NISSAN KICKS兼具智能、安全及動能，以69.9萬元起搶攻市場，11月熱銷1293台。（NISSAN提供）

受到九合一大選影響，11月新車掛牌數較去年同期衰退1成，尤其國產房車陷入嚴苛挑戰，大跌4成；國產RV、掀背部分車款則受惠新車效應或加碼促銷逆勢成長，如HONDA CR-V、NISSAN KICKS、TOYOTA YARIS都交出不錯成績。福特六和昨（4日）發表新年式Kuga，加配備不加價，中華三菱OUTLANDER也將在18日發表內裝升級新車。

今年年初起，國產新車上市大多主打安全科技，中華三菱OUTLANDER在4月推出時，即喊出為國產唯一百萬元內標配ACC+FCM車款，ACC主動車距控制巡航系統可偵測前方車況，並適時保持車距。若有碰撞風險時，FCM主動式智慧煞車輔助系統會適時介入避免事故。

強打安全防護科技

Honda Taiwan於10月推出2019年式CR-V時亦強調全面標配Honda SENSING，及6氣囊等最高達23項主被動安全防護，11月以1372台坐上國產SUV銷售冠軍。國內車市全新車款NISSAN KICKS則以年輕動感外觀及質感細膩內在，贏得不少消費者關注，上市首月即創下1293台銷量，成為國產SUV熱銷亞軍。

福特六和表示，2019年式New Ford Kuga搭載360度環景影像行車輔助系統，並以領先同級的720p高畫質及3D影像拼接技術提供駕駛人環繞車身的鳥瞰景像，可減低在通過窄巷、狹路會車及停車時因視覺死角所隱藏的潛在危險，而New Ford Kuga環景動勁版限時限量同步上市，升級包括雙色切削鋁圈、黑靚鍍鉻水箱護罩、前/後黑格下護板及Mio C320 DVR行車記錄器。

(中國時報)