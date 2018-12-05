金卡達夏復古性感敬紐約

天后珍妮佛羅培茲在葛萊美典禮上紅極一時的經典洋裝輪廓，改由名模Amber Valletta壓軸演繹，並採用心型圖騰串起與創辦人生活的緊密連結。（VERSACE提供）

友善列印
中國時報
報導
名模吉吉哈蒂德身上的安全別針，向女星伊莉莎白赫莉紅毯上曾穿過的「那套洋裝（THAT dress）」致敬。（VERSACE提供）
金卡達夏（Kim Kardashian West）身著出自VERSACE 1997秋冬系列的低胸洋裝，與丈夫肯伊威斯特（Kanye West）參加品牌紐約大秀。（VERSACE提供）

義大利精品VERSACE日前選擇紐約奉上2019早秋男女系列大秀，向這座城市源源不決的活力致敬，亦彷彿是提前為加入美國時尚集團Capri Holdings舉行的盛大慶典，更吸引包含金卡達夏和肯伊威斯特夫婦、布蕾克萊弗莉、黛安克魯格及鄔瑪舒曼等明星共襄盛舉。

自由女神手中的巨型火炬現身在華爾街的證券交易所，創意總監Donatella Versace操控下的男女模特，穿著自歷史系列中衍生出的華服抵達。1994年，女星伊莉莎白赫莉身著以梅杜莎圖像安全別針充當縫線的「那套洋裝（THAT dress）」，寫下紅毯上一眼即可辨識的形象，如今在伸展台上，於名模吉吉哈蒂德的白T恤上呈現；天后珍妮佛羅培茲於千禧年葛萊美獎上穿的性感洋裝輪廓，改由名模Amber Valletta壓軸演繹，雪紡布料印花改為彩色心形圖案，取材自藝術家Jim Dine為Gianni Versace先生紐約寓所的專屬設計。囂張的巴洛克圖騰與希臘回紋，背景疊加代表美國的星星標記，搭配漆亮皮革選用的螢光色彩及嶄新獸紋，以愛為出發，雕琢品牌永不熄滅的摩登神話。

(中國時報)

車市衰退 這些車卻賣得超好 冠軍建材舉辦兩岸設計論壇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。