金卡達夏復古性感敬紐約

2018年12月05日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

名模吉吉哈蒂德身上的安全別針，向女星伊莉莎白赫莉紅毯上曾穿過的「那套洋裝（THAT dress）」致敬。（VERSACE提供）

金卡達夏（Kim Kardashian West）身著出自VERSACE 1997秋冬系列的低胸洋裝，與丈夫肯伊威斯特（Kanye West）參加品牌紐約大秀。（VERSACE提供）

義大利精品VERSACE日前選擇紐約奉上2019早秋男女系列大秀，向這座城市源源不決的活力致敬，亦彷彿是提前為加入美國時尚集團Capri Holdings舉行的盛大慶典，更吸引包含金卡達夏和肯伊威斯特夫婦、布蕾克萊弗莉、黛安克魯格及鄔瑪舒曼等明星共襄盛舉。

自由女神手中的巨型火炬現身在華爾街的證券交易所，創意總監Donatella Versace操控下的男女模特，穿著自歷史系列中衍生出的華服抵達。1994年，女星伊莉莎白赫莉身著以梅杜莎圖像安全別針充當縫線的「那套洋裝（THAT dress）」，寫下紅毯上一眼即可辨識的形象，如今在伸展台上，於名模吉吉哈蒂德的白T恤上呈現；天后珍妮佛羅培茲於千禧年葛萊美獎上穿的性感洋裝輪廓，改由名模Amber Valletta壓軸演繹，雪紡布料印花改為彩色心形圖案，取材自藝術家Jim Dine為Gianni Versace先生紐約寓所的專屬設計。囂張的巴洛克圖騰與希臘回紋，背景疊加代表美國的星星標記，搭配漆亮皮革選用的螢光色彩及嶄新獸紋，以愛為出發，雕琢品牌永不熄滅的摩登神話。

(中國時報)