第39屆旺旺時報文學獎得獎名單明天揭曉－看帖寫字

2018年12月05日 04:12 中國時報 文、書法／侯吉諒

虞溫公帖。（侯吉諒提供）

所有的藝術大都重視創意，凡是模仿別人的東西就幾乎毫無價值，唯獨書法，可以因為模仿古人而獲得肯定與重視。

這是因為書法的學習要從臨摹古人開始，臨摹能力的高低，就是寫字的「功力」，而寫字的成就是以功力為基礎，沒有功力的書法一無可取，毫無例外。

臨摹是學習書法唯一的途徑，臨摹就是模仿古人的字體，臨摹本來是指對著寫「臨」和描著寫「摹」兩種方法，但現在臨摹主要是指對著字帖寫字。

臨帖又有幾種方法，比較常見的是對著字帖寫字的「對臨」，二是「背臨」是指不看字帖，完全用記憶臨摹原帖，另一種，也是靠記憶，或者也是對著字帖，但寫得比較隨意，比較多自己的理解、方法或風格，稱之為「意臨」。

「意臨」常見於書法大家的臨摹之中，主要在展示書法家對經典的掌握、理解和發展，因而也可以視為創作的一種模式。

在很多臨摹古人書法的作品中，還經常會看到「背臨」這樣的落款，因為「背臨」是完全憑記憶背帖臨寫的深刻功夫，落款說是「背臨」，當然是為了表示自己對字帖的熟悉以及臨摹功夫到家，除了自我肯定，少不了自得。

學習書畫非常重要的基本要求就是記憶經典作品，一件作品的細節記得愈多，就愈能深入理解作品；一般人看書畫展覽，一件作品通常頂多就是看個幾分鐘，其實是看不到什麼東西的。

古人因為沒有照相複製的技術，所以要研究書畫的唯一方法就是長時間的閱讀，無論是買賣、饋贈、借閱，總之都是要盡量的長期閱讀、記憶，只有在長期的接觸研究中，許多細節才能看得出來。

高明的書畫家看過的東西很多，自然就能建立自己的記憶資料庫，會累積出一定的眼力，也就是欣賞、判斷、鑑定書畫的能力。

我認識的書畫家、高明的鑑賞家不少，有的人可以展開一幅書畫不到十公分，即準確判斷書畫的真假、作者、創作年代，非常的神奇。我自己對某些特定書畫也可以做到這個程度，但只要一段時間不接觸，就很難保持準確的敏銳。

在我見識過的書畫家當中，江兆申老師的記憶力最驚人，他七十歲的時候，仍然可以準確記憶他九、十歲的事，對於故宮的書畫收藏，則可以細到隨時可以說出一件書畫的形式、內容、特色和重要的收藏印鑑，讓人幾乎要以為，在他頭腦之中，這些數量龐大的書畫，都照相般存檔，隨時可以提取檢驗。

江兆申老師也是我見過可以寫最多書法風格的人，他臨摹的書法，從最古老的〈石鼓文〉、秦篆漢隸到唐楷、各式各樣的行草，幾乎沒有他沒有臨過的，而且每臨必逼真，好像已經臨摹了一輩子那樣功力深厚。

然而，就是這樣眼力、手力都超然卓然的書畫大師，他每次寫字，只要是臨摹，就必然對著字帖寫字。

我不知道江兆申老師是否能把一件件的碑帖從頭到尾全部記下來，但可能性相當高，可是儘管如此，他卻從來沒有展現過「背臨」的功夫。

我相信江老師不是做不到「背臨」，只是為了保持更好的準確度，他還是寧願對著字帖寫字。

〈九成宮〉是江老師臨了一輩子的字帖，歐陽詢的楷書風格正是江氏書法的基本母體，然而江老師寫〈九成宮〉的時候，還是看帖寫字，而且是一筆一畫的看、一筆一畫的臨。

我每次臨寫、示範〈九成宮〉的時候，必然想起老師示範〈九成宮〉的情景，所以自然而然的也都會按照老師教的方法寫字，因而更能感受〈九成宮〉的嚴謹和變化。

任何像《九成宮醴泉銘》的經典名作，其實蘊藏著探索不盡的內涵，能夠掌握的技術愈高明、老練，愈能體會九成宮的更多細節和微妙的變化，坦白說，記個大概是沒問題的，但要完全記下來，幾乎是不可能的事。如果只是憑大概的記憶寫字，那就會漏失許多細節，練字的效果當然就不會有什麼效果，頂多也就只是重複自己已經會的東西，而更多的是重複自己的錯誤。

當然我相信世界上有一些天才的記憶力是非常驚人的，例如許多指揮家、演奏家他們都能背譜指揮、演奏，非常令人驚奇、佩服、讚嘆，一般人不可能有這樣的能力，所以天才才這麼珍貴、值得尊敬，而一般人就更需要懂得正確的學習方法。

「看帖寫字」就是學好書法最重要的方法，然而幾乎所有初學者都會犯的毛病，就是寫字不看帖，只一味的埋頭苦寫，既不看帖、也不看老師的示範，一個筆畫的形狀、長短、粗細、大小，通通不管，一個字的結構、筆畫的空間、筆畫的組合、筆畫間的關係，也全然不在意，這樣寫字，怎麼可能把字寫好？這樣能把字寫好，太陽都能從西邊出來了。

臨摹字帖的意義，在學習經典書法的技術，並且在長時間的練習中，練習眼力，建立美的標準。經典的美，必須靠長時間的臨摹，而後才能一點一滴的吸收，一個字基本筆畫的形狀、筆畫的組合方式，如何把一個名家的風格表現出來，只有在長時間的練習中，才有可能體會，要達到這樣的效果，只有老老實實的看帖練字。

(中國時報)