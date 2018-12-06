不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－國民黨青壯群攻

2018年12月06日 04:12 中國時報 楊佳穎 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨總統大選提前開打！黨主席吳敦義在2日表示，黨內總統初選與立委提名作業可能在明年5、6月決定後，引發青壯派立委反彈。藍委林奕華、李彥秀、蔣萬安等呼籲，5、6月的時程已太晚，因2020年1月即可能舉辦總統、立委選舉，應給予候選人有充分時間準備；同時，黨內初選制度必須是「開大門、走大路」，黨中央須以勝選、為台灣人民謀福利做為最大考量。

藍委呼籲初選 開大門走大路

國民黨總統大選表面上吳朱都相當克制，不希望太早讓爭端檯面化。但親吳學者在選舉後期就已經直指，2014到2016的罪魁禍首是前總統馬英九，2016年「最大戰犯」則點名朱立倫和洪秀柱，此舉讓朱陣營幕僚相當反彈。

在九合一大選後，親吳智庫即帶風向，釋出「吳朱配」國民黨才不會分裂，而且對上「蔡賴配」贏面較大，甚至直接建議，國民黨應以黨內初選，加上參考民調來作決定。

朱立倫因為民調始終居於領先，且研判黨中央不會採全民調方式產生總統候選人，只能密切注意吳陣營如何出招，但希望能夠及早確定提名辦法，最好農曆年後即敲定遊戲規則。

林奕華昨呼籲，總統大選黨內提名後，必須要給予候選人全台灣走透透的時間；李彥秀也坦言，5、6月才提名「當然太晚」，國民黨該如何提出一組最好候選人，包含區域、不分區立委，黨內應立即確認及檢討，並及早與黨籍縣市首長做最好配合。

蔣萬安則呼籲，大家都已在討論2020人選，不如盡快確立初選機制，把遊戲規則、相關提名辦法訂定好，比讓大家去猜誰要出來選更重要，除可避免未來在初選過程中，讓外界有因人設事的印象，也能更深化黨內民主、維持公平及公正性。

前立委孫大千昨亦在臉書直言「這不是『司馬昭之心，路人皆知』？」黨中央刻意將總統初選延至明年5月舉行，顯然是為「特定人選」量身打造。

爆卡位陰謀論 嗆司馬昭之心

國民黨發言人洪孟楷則指出，前主席洪秀柱在2015年獲得黨內提名參選總統，也是在6月14日才公布相關民調結果，黨主席吳敦義所稱5、6月時間，並沒有比較早或晚，為合理期程。

他也強調，國民黨現階段要先針對立委補選全力搶勝，補選完後組發會才會著手研擬總統、立委相關提名辦法，而黨也感受到黨員對於國民黨的期待與支持，一切都會依照既定行程、步調走，絕不會因人設事。

(中國時報)