聽百里侯說-台南市－黃偉哲拚經濟 兩岸不搞對抗不挑釁

2018年12月06日 04:12 中國時報 周曉婷 、 曹婷婷 ／台南專訪 ／台南專訪

南高合作拚經濟，不挑釁對岸！面對新科高雄市長韓國瑜，立馬挽袖拚經濟，準台南市長黃偉哲強調，將加強「南南合作」與高雄加強合作，除適當時機拜訪韓市長外，更不排除到大陸行銷農產品，不搞對抗不挑釁，希望兩岸維持和諧穩定，一起拚經濟。

要與高雄合作 少政治多打拚

準高雄市長韓國瑜一句「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」掀開台灣景氣低迷已久的大悶鍋，緊臨高雄的台南市，市長當選人黃偉哲雖為民進黨保住府城綠地，面對韓當選後各項經濟利多已紛紛找上門，黃偉哲在接受《中國時報》專訪時強調，南二都過去合作密切，未來希望「南南合作」，台南與高雄、屏東都能深化夥伴關係，為了協助農民開發市場，他不排除到大陸行銷農特產品，不搞對抗不挑釁，希望兩岸維持和諧穩定。

韓國瑜當選即拋出在92共識架構下，成立兩岸工作小組，大陸也釋出善意，在高雄榮景可期的情況下，黃偉哲坦言，南高今後勢必形成強烈對比，「我個人想法是多點經濟少點政治，雖然身為民進黨一分子，有自己必須該有的立場，但也不希望對岸預設立場。」

南二都台南、高雄都由民進黨執政20年以上，前台南市長賴清德、前高雄市長陳菊都是民進黨新系要角，兩人互動頻繁，南二都的高雄綠地已變藍天，新任高雄市長韓國瑜還未正式上任，經濟利多已經一波波找上門，黃偉哲表示，他會尋求與韓市長合作，待正式上任後，不排除去高雄拜訪韓市長討論南二都如何攜手拚經濟，尤其台南農特產品豐富，期待能與高雄及其他縣市建立合作平台，擴大銷售管道，明年不會再發生今年鳳梨、香蕉「稀哩嘩啦」的狀況。

登陸賣農特產 一起開發市場

黃偉哲坦言，當陸客再度帶動高雄的觀光及商機，台南跟高雄確實會呈現一個鮮明對比，台南歡迎各地的遊客到訪，當然也包含陸客，希望兩岸維持和諧穩定，台南東西能賣得出去最重要，「不希望因為是台南的關係，就被貼上標籤。」

黃偉哲說，台灣整體氛圍是老百姓不希望政府老搞意識形態，「我是綠營裡兩岸立場相對和緩的，大家平平順順是比較好的。」

(中國時報)