黃偉哲嗆 誰管哪根蔥當黨主席

2018年12月06日 04:12 中國時報 曹婷婷 、 周曉婷 ／台南專訪 ／台南專訪

誰管哪一根蔥當黨主席？民進黨九合一大選慘敗，南二都丟失高雄，台南雖守住綠地，得票數卻不到台南綠營基本盤，民進黨中央有蔡英文總統為敗選辭黨主席，誰來承接黨主席重擔，黨內派系攻防上演中。黃偉哲直言，黨主席誰來做並沒有所謂「世代問題」，重要的是讓人耳目一新、士氣大振，尤其，黨主席必須扮演「桶箍」，凝聚黨所有成員的士氣，所提出的政綱也能讓老百姓接受。

要扮桶箍凝聚士氣

民進黨全面執政兩年多，民怨沸騰，九合一大選，民眾用選票教訓民進黨，誰來接黨主席連日吵得沸沸揚揚，黃偉哲表示，民眾根本不在乎誰來當黨主席，這是民進黨家務事，「誰管哪一根蔥當黨主席？」、「國民黨這次大勝，但有多少人認為是黨主席吳敦義功勞？」他說，重要的是，民進黨未來施政要讓人民有感，不能再犯同樣的錯。

他說，4年前國民黨大敗，吳敦義後來選上黨主席，但對一般民眾而言，國、民兩黨誰當黨主席，並不值得關注，老百姓真正在乎的是，執政的人如何端出讓人期待的政策，這也是民進黨接下來要更加努力的地方。

藍綠都犯同樣的錯

針對這次民進黨大敗究責要做到什麼程度？他說，檢討民進黨敗選責任最重要的是，不是哪些人下台，而是如何讓施政做到讓民眾有感，不是用數字讓民眾有感。過去，民進黨在野時，曾批評國民黨只知道用數字治國，輪到民進黨執政也犯同樣的錯。

黃偉哲舉例，年改推動方式飽受批評，也影響民進黨選情，這是施政的問題，如今他既已選上，就會全力做好市長工作，實質讓民眾對市政有感，他相信，這次選上或連任成功的民進黨縣市首長都有志一同，沒人想把市政搞爛。

寧願看到炮聲隆隆

「我寧願看到炮聲隆隆的民進黨，民進黨從來就不是溫良恭儉讓，噤聲不語，反而會被說是和稀泥。」針對民進黨選後第一次中執會炮聲隆隆，黃偉哲表示，該反映的心聲本就該反映，值此敗選過後，噤聲不語反而會被說成和稀泥，過去民進黨也曾失敗過，重要的是能否從炮聲隆隆中，真正檢討問題到底出在哪裡。

(中國時報)