人物側寫－孤鳥模範生 深諳以柔克剛

2018年12月06日 04:12 中國時報 曹婷婷

選戰期間，黃偉哲曾在新化跑行程途中，遇到陳情民眾冷不防下跪，他見狀立刻蹲下，「不能讓民眾感覺我高高在上，受他大禮。」

在賴清德之後承接市政重擔，兩人自然會被拿來做比較，過去，賴清德遇抗議習慣冷處理，個性溫和的黃偉哲，則有截然不同詮釋。

頂著耶魯大學公共衛生碩士、哈佛大學公共行政碩士學歷，55歲黃偉哲從政資歷20多年，一路參選國大代表、台南縣議員、台南縣立委過關斬將，2004年起連續蟬連4屆立委，2016年更以76.47％得票率當選，10餘年立委生涯奪下公督盟評鑑17次優秀立委紀錄。

雖被評為立法院的模範生，卻沒能反映在第3屆台南市長選票上，他備感挫折，「壓力大到掉頭髮」。

黃偉哲雖被視為賴清德接班人，事實上，他在政壇打滾多年，猶如孤鳥，不只沒有鮮明派系色彩，也無「班底」及「團隊」，地方廟會、喜宴，他和母親分別跑攤，各自背著提袋，拿著名片逐桌敬酒發名片，在台南政壇獨樹一幟。

一場選戰從初選打到大選，從現實生活到網路謠言充斥，黃偉哲面對各種謠言，回應時的態度不慍不火，情緒不外顯，核心幕僚幾乎沒看過他動怒，就連被問到日後若遇南鐵地下化抗爭，如何因應？他想了一下說，「如果被罵能消除他們心頭之恨，那又何妨？」

「伸手不打笑臉人」，黃偉哲深諳以柔克剛之道，用柔軟身段迎戰外界攻擊，縱使心中覺得委屈，仍選擇一笑而過。

個性慢熱的黃偉哲，多半被形容為溫和，但一旦打開話匣子，想說什麼就說也常讓人替他捏把冷汗，日前一番「小內閣名單多到要抽號碼牌」等不加修飾的言論，即是一例，而他自我調侃的功力也是過去台南政壇少見，對於「民進黨在台南派顆西瓜也會當選」的言論，選戰期間任由幕僚以此當梗，送他西瓜，也意外獲得年輕人的支持。

(中國時報)