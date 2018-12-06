龍崎掩埋場存廢 再加一道鎖

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中國時報
／台南專訪

從政20多年的黃偉哲，以36萬7518票當選第3屆台南市長，因為守護龍崎牛埔自然地景被網友封為「世界最棒里長」的牛埔里長陳永和，「跳級」參選台南市長，從宣布參選到投票日，短短4個月獲得11萬7179票，陳永和代表的民意，讓黃偉哲不得不再度強調，自己並非站在陳永和的對立面。關於掩埋場的發照，他再多加一道鎖「必須經過學者專家評估」。

黃偉哲一上任，就可能同時面臨多項重大公共政策「抗議中」的考驗，因反龍崎掩埋場而跳級參選市長的陳永和，得票數逼近黃偉哲的1/3，龍崎掩埋場存廢，備受關注。他表示，早在3、4年前就因為地方反對聲浪大，向中央提案暫緩發照，當時馬政府從善如流，也暫緩發照，賴清德在市長任內追加需經地方民眾同意才行，他則是再多加一道鎖「必須經過學者專家評估」。

「支持我的36萬多票也不是都支持龍崎設立掩埋場的人，只是支持我的解決方式。」他強調，公共政策要回歸對制度面負責，龍崎掩埋場一案已走完法定程序，儘管如此，面對地方反彈，政府也回應地方民意，「但也不能因為人民陳情就撤照，公共政策不能憑一己好惡評判。」

同樣至今抗爭不歇的南鐵地下化工程，也是黃偉哲上任後另一件棘手的重大建設，反南鐵東移全線自救聯合會抗爭者訴諸歷史記憶、情感。黃偉哲認為，這跟法律案件陳述精神賠償是一樣道理，但就協議價購而言，老百姓已比以往單純徵收，獲得較多照顧。

此外，政府也興建照顧住宅，品質佳且價格實惠，站在政府角度已竭盡所能關照拆遷戶需求，但未必能滿足所有人，接下來，他會繼續跟自救會溝通。

(中國時報)

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