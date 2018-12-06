治水持續努力 會讓市民有感

黃偉哲昔為市府背書「治水完成96％」，選戰期間慘遭炮轟，他說，未來發言將更謹慎明確，針對治水，重申任何人為工程都有限制。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南專訪

選戰期間，黃偉哲曾為台南市政府治水績效背書，指市府團隊已減少96％水患，但823豪大雨來襲，台南卻有半數以上行政區傳出淹水災情，對手陣營更是狠狠打臉黃偉哲，對於市民關心的治水工程，黃偉哲表示，每項工程都有其限制，上任後會持續努力。

賴清德在首任台南市長任內，舉三爺溪治水為例，指「淹30年的痛苦，我花3年解決」，但台南仍發生多次水患，每逢豪大雨來襲，賴揆當年的一席話就被拿來檢驗，外界更屢屢以此質疑市府治水破功，而黃偉哲6月間前往仁德區港尾溝溪了解治水防汛整備狀況時，公開肯定市府歷年來推動易淹水地區水患治理計畫及流綜合治理計畫，已減少96％水患問題。但823豪大雨來襲，台南依然有近20個行政區出現淹水災情，黃偉哲改口表示，96％是和88風災時相比，「我當然知道各種工程都有限制，但台南的淹水面積確實已經明顯減少。」

面對台南市治水工程何時能讓市民遠離水患之苦？黃偉哲表示，上任後將持續推動治水工程，他清楚民眾最想知道「我家何時不淹水？」，但治水不能打口水戰，他會與市府團隊研究，繼續努力，希望能發揮治水工程的最大效力。

黃偉哲表示，中央及歷任縣市長在治水方面的努力，都應該被肯定，關於治水對策，他會因地制宜採取圍堵或疏導，或規畫滯洪池、或整建堤防，全面性提升台南治水成效，他也明白，治水工程非短時間能見效，「能做的盡量做，希望治水也能讓市民有感！」

(中國時報)

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