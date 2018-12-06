房屋稅猛藥變瀉藥 賴規黃不隨

2018年12月06日 04:13 中國時報 周曉婷 、 曹婷婷 ／台南專訪 ／台南專訪

從黨內初選的「信賴選哲」，到大選的「做得更好，過得更好」口號，黃偉哲都有賴清德的影子。黃偉哲還未走馬上任已被貼上「賴規黃隨」標籤。對此，他表示，沒有所謂「賴規黃隨」，只要是對市政、對市民是好的政策，就是「好規黃隨」，像房屋稅調漲就「猛藥變瀉藥」！

從政至今沒有班底與團隊的黃偉哲，從民進黨黨內初選到大選，身邊幾乎都是賴系人馬，選後如何走出賴清德陰影，走出自己的路，將是他推動市政的一大考驗。

黃偉哲說，他的哲學中沒有「賴規黃隨」問題，選戰過程中，他拜訪林佳龍、鄭文燦、林智堅取經，「可以是林規黃隨、鄭規黃隨，也可以是賴規黃隨，沒有侷限非得照著誰的方式走。」

他不諱言，賴清德第一屆市長拿61萬9000多票、第二任拿下71萬1500多票，當然有賴強烈的個人魅力，「拿這麼高票不是沒有道理，我就是拿不到呀，所以，有些好的東西要延續下來，甚至要發揚光大。」但他也說，有些造成民眾不平，甚至反感的市政，能改進就改進。

賴清德形象鮮明，民意支持度高，市府的施政可見其強勢作為的意志力，以引發台南市民怨的調漲房屋稅政策為例，黃偉哲認為，監察院糾正台南市府多年未調漲，賴清德決定要做，顯示其果斷一面，然而調整力道太猛，「猛藥變瀉藥，民調就會瀉」這也讓他學了一課，即使目標正確，但手段要和緩，要達到一個目標，得要一步一步走，他說，年金改革不也這樣？原本規畫18％，6年歸零，後來改成2年，太猛就引起更大反彈。所以，熱湯要慢慢喝，不然會燙到。」

(中國時報)