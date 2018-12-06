朱吳兩顆太陽 較勁拚大位

2018年12月06日 04:13 中國時報 周毓翔 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

國民黨2020卡位戰似已開打，黨內人士說，吳敦義考慮明年520後與陸辦國共論壇，屆時蔡政府已難擋，且若以總統候選人身分前往，即使沒加分，也沒壞處。（本報資料照片）

國民黨在九合一大選大獲全勝，可望延續氣勢在2020重返執政，目前黨內最看好的人選，將是這次選戰中大力輔選的新北市長朱立倫及黨主席吳敦義，外界已視為黨內的「兩顆太陽」，此外，前總統馬英九及前立法院長王金平也各有擁護者。黨內人士說，以目前狀況看，4人參選總統機會最大。

挺過黨產被抄 吳功不可沒

現任國民黨主席吳敦義掌握黨機器，黨產被抄期間，確實替國民黨借錢度日，功不可沒；而提名韓國瑜參選高雄市長獲得勝選，並帶動全國「韓流」讓選情翻盤，國民黨確實欠吳敦義恩情。

朱立倫執政新北市，接班人侯友宜拿下破百萬票，也代表市民對其執政肯定。再加上朱形象好，頗有中生代革新代表人物之姿，立院黨團也有許多立委是朱系人馬，也是朱立倫發揮其政治影響力關鍵所在。

革新派代表 朱執政獲肯定

朱下一步怎走至今未透露，但他曾說「不排除任何可能性」，並指25日卸任後「會完整對外說明」。對外傳擁朱人馬組「朱立倫之友會」，剛遞補立委的前新北市教育局長林奕華指沒聽說，但她相信支持朱的人士，確有可能自動自發支持。

至於馬英九選舉期間全台跑透透，不少基層黨員及民眾對比蔡政府執政，開始懷念馬，儘管馬再選機率不高，但仍有基層希望他再出面角逐。

馬令人懷念 王站穩本土派

馬朱吳外，策動中南部派系動員整合的幕後功臣王金平，更站穩黨內本土派不可撼動地位，證明他寶刀未老，仍具挑戰實力。

不過黨內也有聲音盼推出耳目一新人選，或中生代接班。台北市議員當選人羅智強及前立委孫大千最近都宣布參選總統，目的是拋磚引玉，盼黨內更多人選表態角逐，才有機會推出讓外界覺得不同國民黨舊思維的人選。

張善政、郭台銘 泛藍點名

泛藍陣營中的前行政院長張善政，也曾表示會考慮以無黨籍身分參選的可能。張善政大選期間出力替藍營輔選，還任台北市候選人丁守中競總主委，盼爭取泛藍支持；此外，藍基層也一直有聲音希望鴻海董事長郭台銘參選總統，全力拚經濟。

藍委李彥秀表示，希望有意者及早表態，並及早訂出提名辦法，相信黨內有很多不同聲音，但對內討論後，對外要團結一致找出最強、能贏得民心的候選人，這對在野的國民黨是最重要的。

(中國時報)